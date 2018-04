Descubre al equipo de fútbol con 35 nacionalidades

En 2005, el Atlético de Madrid lanzó Carta, un spot en el que un emigrante ecuatoriano escribe a su familia. Les dice que le va muy bien, que vive en el puro centro, que respetan y quieren a sus paisanos y que el panorama laboral es tan estupendo que cada semana cambia de empleo. Todo mentiras piadosas. "Los domingos vamos al fútbol... Me hice socio... Me hice socio del mejor equipo de acá. ¡Lo ganamos todo!". Es del Atleti.

Sra. Rushmore es la agencia responsable de todos los grandes éxitos publicitarios del Atlético en los últimos 15 años. "Eran otros tiempos y otro Atlético, menos ganador, más pupas, pero igualmente único", explica Miguel García Vizcaíno, director creativo de la empresa (y colchonero hasta la médula).

El anuncio vinculaba al Atleti con la población latinoamericana en España. "Está basado en hechos reales. Trabajamos en Gran Vía y vemos muchísimos inmigrantes que exhiben orgullosos la rojiblanca. Quizás porque, aunque por una vez podrían elegir ir con el que gana, el fútbol no es solo eso. Probablemente se identifican más con el que sufre, con el tiene que luchar y que se gana todo con el sudor de su frente".

Ahora el Atleti ha pasado de ser ese "maravilloso perdedor" al "luchador glorioso". Pero esa imagen sigue teniendo pegada entre la afición latina. Javier Vélez tiene 26 años y trabaja en un gimnasio. Es ecuatoriano, como el protagonista de Carta. Y no conocía el spot. "Igual que él, yo voy a veces con mis amigos, sean madrileños de nacimiento o latinos", compara. "A mí me encanta el fútbol y me parece que el Atleti vive el fútbol más como se vive allí". Vélez representa la otra cara de la integración gracias al deporte: la que se produce desde la afición. "Ser del Atleti me ha dado muchas alegrías, amistades y vivencias". No es el único caso.