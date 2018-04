Las torres pueden con los peones

Gerard Piqué solo tenía recuerdos positivos del Olímpico de Roma, escenario en el que el Barça logró su tercera Copa de Europa (2009). También fue el jardín en el que disputó su segundo partido de Champions —con la camiseta del Manchester United— y marcó su segundo gol europeo (antes le hizo diana al Dinamo de Kiev). Un recuerdo que tiene inmortalizado en forma de cuadro y que cuelga en la pared de su despacho de Kerad Games, la empresa de videojuegos que gestiona. Pero anoche fue otra historia. Esa en la que las torres pudieron con los peones.

Planteó el técnico Eusebio di Francesco un duelo bien intenso —aunque en ocasiones los giallorossi fueron demasiado expeditivos—, con marcaje individual por todo el campo en los momentos de presión y, sobre todo, un ataque vertiginoso que rompía por los costados y que finalizaba con centros al área. Y ahí, la Roma se hizo fuerte. Era una cuestión de centímetros.

En su empeño por darle la vuelta a una eliminatoria que se le puso muy cuesta arriba en el Camp Nou, Di Francesco varió del 4-3-3 habitual al ofensivo 3-5-2, que potenciaba el fútbol por los costados para ponerle el lazo en el área chica. Las armas ofensivas eran bien visibles porque Dzeko mide 1,93 metros y Schick, 1,86. Y les salió redondo.

Resulta que Iniesta y Sergi Roberto no perseguían las incursiones de los carrileros rivales, ocupados en restar líneas de pase por dentro, por lo que Alba y Semedo quedaban emparejados y dejaban el dos contra dos de los delanteros romanos frente a los centrales culers. Le incomodó a Piqué (1,94 metros) y le superó a Umtiti (1,82), que no dio una. Como en el gol de Dzeko, que le ganó la espalda y la carrera a Alba porque el francés se olvidó de hacer la cobertura, lento después el francés en la corrección. Así, el punta amortiguó la pelota con un control orientado y batió a Ter Stegen, que se lamentaba sin respuesta. Fue un mazazo, pero no único.

El córner como martirio

Lo explicó Schick en ese cabezazo que atacó tras un centro lateral, estupendo su giro de cuello y remate, que le hizo cosquillas al poste pero por fuera. También pidió turno Dzeko, que en otro pase desde la derecha remató por encima de Semedo y por poco bate a Ter Stegen, que llegó a tiempo para desviarlo a córner. Una solución que también fue un problema porque al área se sumaban las llegadas de Manolas (1,89 metros) y Fazio (1,93), por más que de nuevo fuera Dzeko el que cazara una pelota que se marchó por poco.

Pero tan desafortunado estaba el Barcelona que ni siquiera pudo imponer su juego desde la raíz, sin respuesta al acoso avanzado de la Roma —como ejemplo, el equipo lanzó 11 pelotazos desde la defensa en el primer acto—, hasta el punto de que Ter Stegen llegó a perder tiempo antes de ejecutar los saques de puerta. También porque Dzeko, en una jugada similar al primer gol, se cobró el espacio en el área y Piqué, tarde y mal, le agarró y abatió para cometer un penalti que De Rossi convirtió.

El descalabro final llegó, claro, por arriba. En un córner a falta de 10 minutos que lanzó Florenzi y que remató Manolas en el primer poste. Balón cruzado; balón a la red. Derrota del Barça, pesadillas para Umtiti y un recuerdo para Piqué en el Olímpico que, este sí, será para olvidar. Justo la noche en la que cumplía 100 partidos europeos.