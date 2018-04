Valverde: “El exceso de confianza puede llevar al error”

El Barcelona de Ernesto Valverde es el segundo equipo que menos goles ha recibido en la Copa del Rey (dos) y también en la Liga: 16, por detrás del Atlético, 15. Y, además, es el equipo menos goleado en la Champions (tres). El Txingurri ha construido un muro alrededor de Ter Stegen. “En todos los equipos se trata de buscar equilibrio. Eres sólido cuando atacas muy bien y cuando ese buen ataque te permite defender bien. Y eso es más importante aún para nosotros que jugamos con mucho campo a nuestra espalda”, explicó Valverde. La clave, según el técnico, es la “solidaridad de los jugadores”.

“Lograr mantener la portería a cero es una gran ventaja, solo tienes que preocuparte por meter un gol. Trabajamos bien defensivamente. Eso es lo que nos ayuda a ganar partidos complicados”, apuntó Ter Stegen. “Cada equipo tiene como fin evitar que los buenos jugadores del rival entren en juego. Nosotros tenemos a Messi y eso condiciona al contrario”, dijo Valverde. En el duelo de ida en el Camp Nou, el argentino no marcó la diferencia. Una situación que no inquieta a Valverde. “Sabemos que Leo va a encontrar la manera de entrar en juego y de ser decisivo”, añadió el técnico del Barcelona.

En el Barça no quieren saber nada con la palabra relajación. La goleada en la ida (4-1 en el Camp Nou) no cambiará la idea de Valverde para el duelo de este martes en el Olímpico de Roma. “No estamos pensando en especular con el resultado, sabemos que no tenemos nada ganado. La eliminatoria está por decidirse. No podemos jugar con nuestra ventaja, tenemos que pensar que el marcador está cero a cero. Cualquier cosa puede pasar, una expulsión u otra cosa”, subrayó el entrenador. Ter Stegen coincidió con su técnico. “Tenemos una ventaja que tenemos que defender. No cambia nada, queremos hacer un buen partido para seguir en la Champions. Solo cuenta eso”, dijo el portero alemán.

“El exceso de confianza puede llevar al error”, insistió Valverde; “claro que lo pienso que podemos perder. Llevo muy tiempo en el fútbol, como para saber que pueden pasar cosas extraordinarias. Las cosas extraordinarias tienen que pasar en el área de ellos, no en la nuestra”. Y para eso está Ter Stegen. “Más allá de los nombres o del sistema, tenemos claro cómo jugar. Y eso no depende de un solo jugador”, concluyó el portero azulgrana.