Valverde: “Ahora los descansos no están permitidos”

Aprieta el Barcelona en la recta final de la temporada. A pesar de que tiene la Liga encaminada, Ernesto Valverde exprime a sus muchachos. “Estamos en un momento de la temporada donde los descansos no están permitidos. Y no los queremos porque significa que estamos en todas las competiciones”, aseguró el entrenador del Barcelona. Sergio Busquets, que recibió el alta médica el martes tras superar la fractura en la falange del quinto dedo del pie derecho, ayer saltó al campo. Aguantó 66 minutos, hasta que lo reemplazó Paulinho. “Me pidió el cambio. Estaba jugando infiltrado y tenía una pequeña molestia”, reveló el Txingurri. Tampoco se lo perdió Piqué, que arrastra molestias en la rodilla derecha, mucho menos Messi. El 10, que se había perdido los dos amistosos con Argentina y jugó solo 30 minutos ante el Sevilla, arrancó desde el inicio ante la Roma.

“Son momentos de la temporada en los que está claro que se nota un poco la acumulación de minutos. Pero ahora tenemos que estar mejor que nunca. Estamos todos disponibles para el entrenador y listos para jugar”, sostuvo Sergi Roberto. “La verdad es que no paramos”, subrayó Rakitic, uno de los jugadores azulgrana que más minutos acumula en la temporada, 3.611. “Venimos del parón con las selecciones y nos tocó un partido muy difícil fuera de casa contra el Sevilla. Hoy [por ayer] también era muy difícil. Pero nos vamos con buenas sensaciones”, completó Ter Stegen.

El Barça fue efectivo, no brillante ante la Roma. Nada de qué preocuparse para los azulgrana. “Cuando no estás al 100%, lo importante es poder sacar las cosas hacia delante, como en este partido ante la Roma. Y eso te da aún más moral y fuerza. Tenemos que disfrutar cada momento”, añadió Rakitic.

Valverde también elogió al rival: “Ha sido un partido complicado. Ellos nos tiraban la presión alta y lo hacían muy bien. Eso ha hecho que no tuviéramos tanta continuidad en el juego”, analizó el preparador del Barcelona. Iniesta coincidió con su entrenador. “Ha sido un partido como suelen ser los de cuartos de final de la Champions. Hemos intentado minimizar errores, pero en algunas fases nos ha costado. No tuvimos continuidad en el juego que necesitamos”, sostuvo el capitán del Barcelona. “A veces la puedes pasar mal un rato”, terció Rakitic. “No ha sido un partido nada fácil. Tampoco lo será el encuentro en Roma”, se sumó Ter Stegen.

“Hemos perdido 4-1 de una manera inmerecida. El Barcelona es un equipo enorme, pero ha habido decisiones del árbitro que han condicionado el partido”, analizó Di Francesco. “¿Penaltis?”, se cuestionó Valverde; “yo también he visto muchos penaltis en el área de la Roma. Cada uno lo ve desde su punto de vista”. El técnico de la Roma primero apuntó al árbitro, luego destacó la actitud de sus jugadores. “Hay que seguir soñando. Desde el punto de vista de actitud lo hemos hecho muy bien, pero nos hemos hecho dos autogoles”, completó el técnico italiano.

Con el 0-0 clavado en el marcador, a Rakitic se le atragantó el gol. El poste rechazó el disparo colocado del croata. Ya parece una maldición. Una vez más, el Barcelona se estrella con los palos en la temporada. El Barça de Valverde ya cuenta 44, 30 en la Liga. Pero lo que le niegan las maderas, se lo entregan los rivales. De Rossi rompió el cero, lo siguió Manolas; dos regalos de la Roma. El máximo artillero azulgrana del Barça en la Champions es Messi, seis; lo siguen los goles en propia puerta, cinco. “Si no te acercas a la portería, los rivales no se hacen goles en propia puerta”, sostuvo Valverde. “La incidencia de atacar, de persistir, de estar en el área y de acumular gente hace que puede pasar esto. Hemos hecho otros dos goles”, añadió Iniesta. Como el de Piqué o el de Luis Suárez, que rompió una racha de más de un año sin marcar en Europa. “El gol es una consecuencia del trabajo que hace”, concluyó Valverde. El uruguayo volvió al gol, el Barça no para.