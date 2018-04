Varane: “Sí, pensamos y creemos que podemos ganar la tercera Champions seguida”

A Zinedine Zidane le sale un sarpullido cada vez que le mencionan que el Madrid es favorito para ganar la Champions. El domingo, después del derbi, lo dijo Simeone. Dijo el técnico del Atlético que al conjunto blanco se le enciende la mecha en Europa y que vería normal que ganaran la tercera seguida. "No me gusta nada y no quiero escuchar nada, tenemos que pensar en el partido del miércoles [contra la Juve]… y en hacer todo lo posible para pasar, el resto no me interesa, ni lo que pasó en el pasado ni lo que va a pasar en el futuro", zanjó el técnico francés.

Después de un entrenamiento pasado por lluvia y en el frío de Valdebebas, a Varane los periodistas franceses le preguntaron este martes por esa condición de favorito y si en el vestuario la plantilla cree que puede ganar la tercera Champions seguida. "Lo pensamos y lo creemos, sí, tenemos gran experiencia, pero hay que pensar primero en el partido de mañana. Paso a paso y veremos la evolución de este equipo. Conocemos la dificultad de conseguir la tercera seguida, es un objetivo importante", comentó el central que mañana liderará la zaga del Real Madrid contra la Juve (Sergio Ramos es baja por sanción y Nacho por lesión).

¿Usted no cree que el Madrid es el favorito? ¿Por qué le molesta hablar de eso?, le preguntaron a Zidane que compareció ante los medios después de que lo hiciera Varane. "Porque para nosotros es mejor no hablar de esto… como me preguntáis, contesto, pero a mí lo que me interesa es demostrar las cosas en el campo, no hablar. Con el buen partido que hicimos el otro día contra el Atlético, hasta podíamos perder. CCómo se explica eso? Para mí es inexplicable. En el futbol en una jugada te la lían, los grandes equipos no se rinden nunca y hay que respetar al rival", contestó el técnico francés.

No dio pistas sobre la única duda en el once titular de mañana: quien acompañará a Varane en el centro de la defensa. Jesús Vallejo, que no entró en la convocatoria para el derbi del pasado domingo por unas molestias, se entrenó ayer aparte y se ha unido al resto de sus compañeros sólo esta mañana. "Jesús es un buen jugador, no tiene experiencia en Champions, pero tiene calidad y por lo que he visto en el entrenamiento, estará bien, luego no sé si jugará. Es un futbolista que siempre está atento y centrado y a ese nivel es muy importante, tiene la confianza de todo el grupo. Si tiene que jugar, seguro que lo hará bien", explicó Varane el mismo tiempo que desvelaba que Casemiro muchas veces juega de central en los entrenamientos.

¿Casemiro o Vallejo?, le preguntaron a Zidane. "Jesús ha hecho todo el entrenamiento sin molestias, no se ha resentido, luego veremos. Si tuviéramos un problema, nos adaptaremos. Estamos todos listos", respondió el técnico. Insistió Zidane que, pese al buen momento del Madrid, el equipo todavía no ha ganado nada. ¿Cuándo cambió el chip?, le preguntaron. "Cuando hemos vuelto a marcar, con tres, cuatro goles y jugadas importantes: ahí te animas, estás mejor y con más confianza. Nos faltó eso en la primera parte de la temporada. Ahora estamos en un momento bueno y hay que aprovechar y seguir con esta racha, que no sólo es de gol, también estamos jugando bien, encajamos menos y tenemos más regularidad en todo. Pero no hemos ganado nada todavía", concluyó.