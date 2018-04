Rossi: “Marc no tiene respeto por nadie”

Valentino Rossi no aceptó las disculpas de Marc Márquez. Es reincidente. No aprende. Y no quería darle ese gustazo delante de las cámaras. Así lo explicó después de que el equipo Yamaha presentara una reclamación oficial en Dirección de Carrera tras el incidente que volvió a enfrentar a ambos en la pista y en los despachos. “Si pide perdón, pero vuelve a hacer lo mismo una y otra vez, yo las disculpas no las acepto”, sentenció.

Y explicó cómo se siente —físicamente, bien, “menos mal”— y por qué le pidió a Mike Webb, director de carrera, una sanción ejemplar para el piloto de Honda: “Márquez no tiene ningún respeto por sus adversarios. Y está llevando la competición a un nivel peligroso. Está destrozando este deporte. Hoy ha ido a por cuatro o cinco pilotos diferentes. Él apunta a tu pierna y punto, porque sabe que así él no se cae. Y tú te las apañas. Yo tengo miedo cuando me enseñan en la pizarra que lo tengo detrás”, declaró el italiano, que, además, añadió que no se siente protegido por los miembros de Dirección de Carrera.

“Lo hace con todo el mundo, solo que a mí no me trata como a todos, sino peor. Ya pasó en 2015, cuando me hizo perder el Mundial a propósito”, apuntaló el italiano, que desde aquella temporada rompió toda relación con el español. “Espero que hagan algo con él para que entienda que no puede seguir así”, sentenció, en referencia a la mala relación que despertó entre ambos hace tres temporadas y que terminó una bronca histórica en Malasia.

Su opinión, salvo ciertos matices, parece compartida por la cúpula de Yamaha, a juzgar por las palabras de su director de equipo: “La manera en la que Márquez ha afrontado la carrera, ha sido extrema. Hay que respetar al resto de pilotos y en este momento no creo que haya respetado a ninguno. Piensa que está solo en la pista”, declaró Massimo Meregalli a MovistarTV.

Márquez, por su parte, dijo no haber hecho “nada voluntariamente”. Y añadió: “En ningún caso he ido a buscar a nadie. Solo he intentado ir hacia delante. A sus declaraciones no voy a responder. Creo que él también ha tenido 25 años. Durante mi carrera nunca, jamás, he ido a por nadie pensando que se iba a caer. Lo que ha pasado hoy con Valentino ha sido un error provocado por las malas condiciones de la pista”.

El piloto de Honda se defendió con un relato de los hechos. De su carrera, “una carrera llena de contratiempos”. Un domingo en el que, explicó, se le paró en motor en la salida, “todavía no sabemos por qué”. Él levantó la mano, pero como vio que no salía nadie en su auxilio, él mismo empujó la moto para arrancarla. Se acercó un oficial, le preguntó si tenía que ir a la parrilla de salida: “Él no lo tenía claro, yo tampoco, pero levantó su pulgar, así que entendí que podía hacerlo. Lo hice tan rápido como pude”. En aquel punto empezó su martirio. Y una remontada que no acabaría bien. No entendió la primera sanción, pero hizo aquel paso obligado por el pasillo de garajes. Luego vinieron los otros dos errores, por los que Rossi le señala. “Venía con un ritmo muy fuerte”, reconocía. Y se topó con Aleix Espargaró, “cuatro segundos más lento”. “He cometido un error. Él ha frenado donde no me lo esperaba y me han penalizado con una posición. Lo he entendido. Solo intentaba adelantar”. Luego se encontró con Rossi: “He pillado un parche de agua, se me ha cerrado la moto, y ha pasado lo que se ha visto. He ido a pedirle disculpas y no aceptado. Lo entiendo”. En eso es en lo único que están de acuerdo, pues.

Rossi, en plena pataleta, le ha negado, incluso, que le mire a la cara. Y Márquez, actual campeón del mundo, trata de evitar el conflicto. Le preocupa “cero” que vuelvan los malos gestos y las malas palabras.