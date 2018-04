Otra gran tarde de ‘San Juan Oblak’

Por arriba, por abajo, desde lejos y desde cerca, Jan Oblak sostuvo el asedio del Madrid. “San Juan”, como le han bautizado en el club al traducir del esloveno al español el Jan. Su última parada certificó un punto que mantiene al Atlético en la segunda plaza con los mismos cuatro puntos de ventaja con los que se presentó en el Bernabéu. Con apenas un minuto por jugarse, cuando el colegiado señaló el libre directo en la frontal del área a Diego Pablo Simeone le dio por mesarse la cabellera. Maldijo que su defensa hubiera cometido esa falta y se encomendó a Jan Oblak.

El portero esloveno respondió al lanzamiento de falta de Sergio Ramos con un vuelo muy plástico rematado con un despeje a mano cambiada. “Anda en un estado de forma muy bueno. Es un portero largo y quizás nos ha faltado un par de jugadores más en su barrera para hacer que diera un par de pasos más a su palo. Con eso, le hubiese costado un poco más llegar” se lamentaba Ramos en la zona mixta de Chamartín.

“Oblak es muy bueno, pero no es mi jugador. Cada cosa que hace, lo demuestra. En la falta de Sergio Ramos ha hecho una buena parada. Pero no es jugador mío", resaltó Ramos. La estelar actuación de Oblak también arrancó elogios de Zinedine Zidane: “Oblak es muy bueno, pero no es mi jugador. En cada cosa que hace, lo demuestra. En la falta de Sergio Ramos ha hecho una buena parada. Pero no es jugador mío”, resaltó el técnico madridista

“Oblak es el mejor portero del mundo, de los mejores y es un cancerbero que da puntos. No sólo ha tenido una buena actuación aquí sino que lleva muchos partidos así. Es normal que muchos le quieran tener. Ya digo que es un portero que da puntos”, reflexionaba Saúl, que tenía claro cuál había sido la mejor intervención de su portero: “La falta, sin duda”, respondió el volante. La exhibición de Oblak comenzó muy pronto. En la primera oleada de saques de esquina del Madrid, Bale desvió de cabeza la pelota al segundo palo. Rápido estuvo Cristiano para cazarla, pero más lo estuvo el cancerbero del Atlético para deslizarse y tapar con el cuerpo el remate en semipifia del luso. El propio Cristiano, con un lanzamiento desde fuera del área también le exigió.

Exhibición

Situado en la frontal del área pequeña, Oblak metió el brazo y puso la mano dura para repeler el disparo por encima del larguero. Esa parada mostró el dominio del espacio y su desarrollado sentido de la colocación. Al poco, Varane también puso a prueba su capacidad de reacción. Otra vez otro balón suelto en el segundo palo y otro ejercicio excelso de rapidez y reflejos. El bombardeo del Madrid en el primer acto terminó con un disparo a la cruceta de Marcelo que acabó en la pierna derecha de Carvajal. El lateral descerrajó un disparo ajustado al palo y a media altura. Otro vuelo raudo abortó el remate. Si Griezmann es un jugador trascendental para el Atlético, Oblak también. Para un equipo que tiene en su sistema defensivo la piedra angular de sus aspiraciones, contar con un portero tan fiable es fundamental. El club le ofrecerá un sueldo de delantero para mantenerle y Simeone, como con Griezmann, trata de retenerle. “Sí. Trato de hacer todo lo posible para que se queden todos los futbolistas que siguen haciendo crecer al club y al equipo. Trabajamos por mejorar la plantilla”, alega Simeone.

Para el entrenador del Atlético, el empate fue un resultado corto. Su análisis se fue a las ocasiones de Diego Costa, Koke y otra de Correa, que no pudo llegar a un pase de Griezmann para empujar la pelota a puerta vacía: “No me voy contento, porque queríamos ganar. Lo que nos acercaba a seguir luchando con el Barcelona eran los tres puntos. Ellos empezaron mejor. Cuando empezaron a asociarse Vitolo, Thomas, Saúl, Koke y Griezmann dimos más sensación”. “Y, cuando nos hicieron el gol, enseguida respondimos. Pudimos ganar y perder”.