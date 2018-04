Pogba impide el alirón de récord del City de Guardiola

Pep Guardiola reveló el viernes que Mino Raiola, el agente, le ofreció a Pogba, la estrella del United, en enero: “Me ofreció a Pogba y Mkhitaryan. ¿Por qué me los ofreció? Si soy un hombre malo, debe proteger a sus jugadores y no llevarles con una persona como yo, con un perro (...). Pogba es un jugador excepcional, pero no tenemos dinero suficiente para ficharlo”.

La efusión del técnico español dejó en evidencia a Pogba. Tras la derrota (2-3), Guardiola se dirigió al jugador con un gesto cariñoso como dándole explicaciones o pidiéndole disculpas.