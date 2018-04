Rakitic: “Hablo de Leo hasta cuando llego a casa”

Cuando se cerró el duelo ante el Leganés, el delegado del Barcelona, Carlos Naval, cogió el balón del partido. No era para él, claro. Se lo estaba guardando a Leo Messi, que, una vez más, la número 40 con la camiseta del Barcelona, había firmado un triplete con la zamarra azulgrana. Esta vez, ante el cuadro madrileño. “Mañana tengo que preparar otra frase más para el balón de Leo”, soltó, entre risas Rakitic. El rosarino obliga a los rivales, también a sus compañeros: tienen que ser creativos para firmar una nueva pelota para el 10. “Es normal que todo el mundo hable de Leo, yo también lo hago cuando llego a mi casa”, reveló el volante.

Rakitic no para. Juega siempre. Habla siempre, es ya una costumbre verlo encarar los micrófonos tras los partidos. Y es el jugador que más partidos acumula esta temporada, 46. “Iván tiene un despliegue extraordinario, está siempre en el lugar correcto”, lo elogió Valverde. “Sacaremos fuerza de donde sea, este ritmo no es algo nuevo para nosotros. No hay tiempo para quejarse”, aseguró el croata. “El hecho de que el calendario sea tan apretado hace que, al final, de manera inconsciente, el equipo baje un poco el ritmo”, sostuvo el entrenador del Barcelona.

Valverde se fue con un sabor agridulce del Camp Nou. Contento por el récord, compartido con la Real de Ormaetxea, de 38 partidos sin perder —“es un récord compartido con Luis Enrique. Es un récord del Barça”, apuntó el técnico—, satisfecho con el resultado, pero un pelín disgustado por el bajón del equipo. “Después de lo bien que lo habíamos hecho en el primer tiempo, nos queda la sensación de que hemos corrido mucho riesgo en el segundo”, analizó el Txingurri. Y detalló: “Creamos muchas situaciones de peligro y no le dejamos margen al contrario. Pero la diferencia de dos goles nunca es definitiva, si no que se lo pregunten al Sevilla”.

“No hay partidos simples. Hemos entrado muy bien. Es normal que el rival haga algo”, apuntó André Gomes. Y concluyó Piqué: “Lo que nos pasó en el segundo tiempo es consecuencia de muchos factores. Los partidos que llevamos empiezan a pesar en las piernas. Pero con el 2-1 volvimos a apretar. Estamos en una posición cómoda, pero no nos podemos relajar”.