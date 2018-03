Valverde: “Con Leo todos los equipos son diferentes”

Cuando parecía que al Barcelona se le escapaba un invicto de 36 partidos sin conocer la derrota en la Liga, apareció Messi para salvar al equipo y para dejar a tiro la marca de la Real Sociedad, cuando estuvo 38 encuentros sin perder entre 1978 y 1980. El 10 firmó el 2-2 definitivo, sumó su gol número 26 en la Liga, el 30 contra el Sevilla y continúa con su lucha por la Bota de Oro con Lewandowski (26) e Immobile (26), los tres andan tras los pasos de Salah (29).

“¿Si un equipo cambia con o sin Messi?”, se cuestionó a Valverde. “Es decisivo en cada pelota que toca. Con Leo todos los equipos son diferentes”, resolvió. Y, como quien no quiere la cosa, recordó la cachetada de España a Argentina (6-1), que el 10 miró desde el palco del Wanda Metropolitano. “Y no voy a hacer referencia a lo que paso hace poco”. “Jugar contra España en España, no es fácil. Es el principal candidato a ganar el Mundial. Pero era un amistoso y con Messi todo hubiese sido diferente”, analizó Rakitic.

La suplencia de Messi estaba pactada, también su presencia en el segundo tiempo. Después de 13 días sin partidos (el último, el 18 de marzo ante el Athletic), el Txingurri quería mover al 10, sobre todo cuando la Roma asoma en el camino del Barcelona. “La idea era que jugara. Necesitábamos que participara para que vaya cogiendo ritmo. Por precaución no empezó el partido. Y creemos que el miércoles va a estar disponible; va a estar bien”, explicó Valverde. “Es un poco lo de siempre. Él lo sabe, todos confiamos en Leo. Esperamos que se pueda recuperar bien”, sumó Rakitic.

“Messi ha levantado el partido, a su equipo. Hemos tenido ocasiones también con Messi en el campo y eso hay que reflejarlo. Claro que Messi le cambia la cara a cualquier equipo”, apuntó Montella. Con o sin Messi, Rakitic siempre confió en la remontada. “Sabíamos que le podíamos dar la vuelta”, dijo. También Valverde. “Siempre tuvimos fe”, explicó el técnico. “El primer tiempo fue bastante igualado. En el segundo, cuando nos marcaron el segundo gol, tuvimos que arriesgar; ellos se encontraron cómodos, tienen jugadores rápidos para el contrataque”, analizó Valverde.

“Me quedo con el lado positivo porque el equipo ha hecho un partido fantástico. Ahora estamos algo enfadados, es lógico, porque hemos tenido muchas ocasiones para cerrar el partido y no lo hemos logrado”, destacó, Montella. “Desafortunadamente nos vamos tristes con este empate. Pudo ser diferente por todas las ocasiones que tuvimos. Muy frustrado por no poder marcar. Ahora sí que pesan mucho esos goles errados”, terció Muriel.

“Tuvieron 10 o 15 remates, pero fueron porque teníamos que jugar muy abiertos”, opinó Rakitic. Una situación que le preocupa a su entrenador. “Generalmente, somos un equipo que no concede mucho, al menos hasta ahora. Lo tenemos que revisar”, subrayó Valverde. Un punto a analizar, sobre todo porque se volverá a encontrar con el Sevilla de Montella en la final de la Copa (21 de abril). “Este partido va a ser una referencia. Es una muestra de lo difícil y disputada de lo que va a ser esa final”, concluyó Valverde.