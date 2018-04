Valverde: “Soy un poco supersticioso, no quiero hacer ningún balance”

Frente al Leganés, Ernesto Valverde celebrará su partido número 50 en el banquillo del Barcelona. Lleva un saldo de 35 victorias, 11 empates y tres derrotas (dos en la Supercopa de España ante el Real Madrid, la otra en el derbi contra el Espanyol por la idea de los cuartos de final de la Copa del Rey). “Es difícil hacer un balance cuando estamos inmersos en tantos frentes. Mañana hay un partido y no sabemos que es lo que puede suceder. Estas estadísticas varían mucho de acuerdo con un partido. Estoy en un equipo que está obligado a ganar”, se arrancó el técnico. Y comentó: “El inicio no fue sencillo, luego fuimos haciendo camino y ahora queremos recoger los frutos. Soy un poco supersticioso, no quiero hacer ningún balance. Nos queda lo más bonito”.

Y, como si fuera poco, mañana ante el Leganés (20:45), su Barcelona podrá alcanzar el récord de 38 partidos sin perder en la Liga, que pertenece a la Real Sociedad de las temporadas 1978-1979 y1979-1980. “La verdad, no es algo que tenemos en la cabeza. Nos lo recuerdan. Son cifras que pueden ser importantes, pero estamos hablando de que tenemos que ganar mañana. Es un récord de muchos años y eso dice algo, que es difícil de conseguir”, subrayó Valverde.

El Barcelona es líder en la Liga, tiene un pie en las semifinales de Champions (venció a la Roma, 4-1 en la ida de los cuartos) y está instalado en la final de la Copa de Rey. “Ganar es lo que nos impulsa. Ahora tenemos que ganar cinco partidos para ser campeones de Liga y hay que buscar la victoria ante el Leganés”. aseguró Valverde. El técnico presta especial atención al físico de sus muchachos, algunos tocados después de un trajín intenso. “No me preocupa excesivamente el estado físico de los jugadores. Sí me preocupa cuando hay un jugador con alguna lesión o con alguna molestia, pero no el estado físico en general del equipo. Estamos un poco encima de Busquets (ante la Roma jugó infiltrado por una fractura en el pie derecho) y de algunas pequeñas sobrecargas que se pueden generar en algún partido importante”, dijo el preparador azulgrana. Y señaló que Messi necesita jugar. “Descansó contra el Sevilla y jugó el otro día. Venía arrastrando molestias, pero él se tiene que mantener activo porque así es cuando juega mejor”, sostuvo el Txingurri. Si no hay cambios de último momento, el rosarino saltará desde el inicio ante el Leganés.

“Me espero al Leganés de toda la temporada. Un equipo con mucho entusiasmo, que está haciendo una buena temporada. Ganamos allí 0-3, pero es un conjunto muy difícil de superar. No he visto a ningún equipo que consiga una victoria cómoda en el campo del Leganés. Será un partido parecido, por complicado, al del año pasado. Vendrán a esperarnos atrás y a buscar alguna contra”, concluyó el entrenador del Barcelona.