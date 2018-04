Denis Suárez llama a la puerta de Valverde

Se terminó el ostracismo para Denis Suárez. O, al menos, eso parece. El volante vuelve a asomar en el equipo de Valverde. Reaparicido en el empate ante el Sevilla, agitador en la goleada frente a la Roma, el gallego insiste en su idea de triunfar en un Camp Nou cada día más caro para los jóvenes sin pedigrí ni cartel internacional.

Después de un 2017 en el sube y baja, Denis Suárez desapareció del cuadro de Valverde. En 2018 se ha pasado 15 partidos sin pisar el césped. Desde el 17 de enero, cuando el Barça cayó ante el Espanyol en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, el gallego quedó en el olvido. Y, cuando parecía que regresaba —volvió al once después de una docena de encuentros— se lesionó en la Supercopa de Catalunya. Tres semanas en la enfermería y vuelta a luchar. “Mi idea desde que llegué aquí es triunfar en el Barcelona”, asegura Denis; “no me voy a venir abajo por no entrar en ocho o nueve convocatorias”.

La temporada pasada el Barcelona repescó del Villarreal a Denis a cambio de 3,2 millones de euros. Luis Enrique le dio minutos al gallego, que ya había pasado por el Barça B en la campaña 2013-2014. Con el asturiano en el banquillo del Camp Nou, Denis jugó 36 de los 59 encuentros del Barcelona. Un 61%. Eso sí, solo arrancó desde el inicio un 30% de ellos. Denis Suárez no quiso oír las ofertas que le llegaron el pasado verano, ni tampoco en invierno, a pesar de que las cosas no marchaban demasiado bien para él con Valverde al frente del Barcelona.

“Por mi cabeza no pasa irme de aquí. Voy a pelear por triunfar aquí, es mi único objetivo. Siempre lo he dicho, no pienso salir porque mi club es el Barcelona y voy a pelear por demostrar que puedo jugar”, subraya el volante, que, antes de llegar al filial del Barça, pasó por la cantera del Manchester City. Esta temporada ha participado en 20 de los 49 duelos disputados por el Barça, un 20% menos que en su primera temporada de azulgrana. Y ha saltado al campo desde el inicio en un 18% de los partidos. Solo un dato es más alentador: mientras que con Luis Enrique era reemplazado en el 66% de los partidos, con Valverde lo es en el 33%.

“Es un gran futbolista”, lo elogió su compañero y amigo, Sergi Roberto; “me alegro de que esté jugando un poco más. Llevaba mucho tiempo sin hacerlo. A mí me pasó un poco lo mismo. Estaba entrenándose bien y las oportunidades no llegaban”, apuntó Roberto, que en sus dos primeras temporadas disputó el 40% de los encuentros (el 14% de titular).

“Denis tiene cualidades de sobra. Debe seguir trabajando como hasta ahora y seguro las oportunidades le van a seguir llegando”, completó Sergi Roberto, reinventado como lateral, aunque todavía pelea por un hueco en el medio del campo, como ante la Roma. El centro del campo del Barcelona está caro. Lo sabe Sergi Roberto, también Denis. El gallego es el que menos minutos ha disputado (19%), después de Coutinho (17%), que aterrizó este invierno. Iniesta (53%), Sergio Busquets (76%), Paulinho (50%), Rakitic (82%) y André Gomes (24%) pelean por su lugar. A la espera de conocer el futuro de Iniesta (dirá si continuará o no a finales de abril), el año que viene se sumaran al grupo Aleñá y Arthur. Más competencia para Denis, que, sin embargo, no se quiere rendir.