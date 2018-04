Simeone:“El Madrid tiene la mejor plantilla del mundo”

Diego Pablo Simeone acometió un ejercicio de realismo para explicar en qué supera el Atlético al Real Madrid y para analizar las diferencias entre uno y otro equipo. “Somos mejores en los puntos que tenemos principalmente y después en la regularidad que hemos tenido”, dijo el técnico antes de disertar sobre el potencial de su rival: “No sé si el Madrid es el mejor, pero tiene la mejor plantilla del mundo, absolutamente, han tenido gran un trabajo como club. Han formado una plantilla tremenda mejor que la del PSG, el Manchester City y el Barcelona. Esa es la fuerza que tienen ellos como equipo.

En el aire está que este es un derbi descafeinado, con los dos equipos demasiado distanciados del Barcelona. Sin embargo, Simeone no resta trascendencia al duelo: “Siempre pensamos en lo que nosotros buscamos, lo único que se me pasa por la cabeza ahora, puede que sea demasiado entusiasta o ilusionista, pero la vida la vive cada uno como quiere y lo único que me interesa es seguir acercándonos al Barcelona”. “Los clásicos y los derbis son apasionantes porque se juegan con una tensión y una actitud altísimos y se vive de la misma manera en la gente, no me imagino de otra manera el partido”.

Acuciado por las lesiones y las salidas en el mercado invernal, Simeone volvió a realizar una defensa de los escasos efectivos con los que se ve obligado a trabajar: “Depende siempre de cómo estén los futbolistas, si tengo 17 o 18 jugadores involucrados y con sentido de pertenencia denme esos 17, no quiero 25 jugadores que no quieran estar”.

Preguntado por la determinación de Griezmann y Cristiano, el técnico rojiblanco aseguró que ambos lo son por igual para sus equipos: “Los dos son determinantes para cada equipo, lo vemos en sus goles y en su juego, no es difícil de ver porque los números hablan”. Tampoco tiene dudas Simeone de que este partido no modificará su forma de jugar: “Está más que claro el camino por el que iremos”