Jon Rahm remonta en el Masters de Augusta

El jueves, cuando hizo 75 golpes en la primera jornada del Masters, Jon Rahm dijo que había jugado tan bien que lo normal era que hubiera hecho 65. Aquello, claro, sonó a exageración del hombretón de Barrika, tan echao palante está siempre el jugador que habla de ser como Seve, que dice que en el campo tiene su mismo carácter, esa misma sangre caliente. Este viernes, en el día en que se jugaba el corte, a Rahm no le pasaba por la cabeza otra cosa que no fuera jugar igual de valiente. Mismo planteamiento, distinto resultado. Del +3 del día anterior al -4 de este, una tarjeta que competía por ser la mejor de la ronda. “Pues he jugado igual que ayer, muy confiado, casi a la perfección, pero ha salido mejor”, analizó el vasco.

Rahm situó así su corpachón en posiciones de lanzar hoy un ataque a los líderes —gente como Reed, McIlroy, Spieth y Dustin Johnson— en un Masters que se avecina apasionante el fin de semana. El año pasado, a Rahm, dice, le traicionó ese jugar a todo o nada que ha aprendido viendo vídeos de la osadía de Seve y del dominio abrumador de Tiger. El vasco, de 23 años, quiere ser como los mayores. “Mi juego no va a cambiar”, avisa. Pero sí ha llegado este año a Augusta más descansado de cuerpo y mente, con menos kilómetros en las piernas en las últimas semanas, y más experimentado sobre lo que supone graduarse en esta tierra verde. “Soy mucho más maduro como jugador”, asegura. Para leer el momento y también para escuchar a su caddie, Adam Hayes, que ayer le aconsejó que en los segundos nueve hoyos se concentrara en no perder las calles. La primera vuelta la había cerrado con 36 golpes. La segunda bajó a 32 con cuatro birdies (hoyos 11, 13, 15, 16), otro a punto en el 17 y una salvada desde fuera de green en el 18 que hizo más que bueno el par.

Subió durante la jornada Rahm y bajó Rafael Cabrera Bello, que por momentos vio su nombre escrito en lo alto de la clasificación pero que acabó con dos bogeys para uno sobre el par en el total.

