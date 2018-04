Sergio García firma el peor hoyo en la historia del Masters: 13 golpes en el 15

Sergio García ha firmado 13 golpes en el hoyo 15 en la primera jornada del Masters de Augusta, lo que no solo arruina sus opciones de volver a ganar la chaqueta verde que conquistó el año pasado, sino que le hace entrar en la historia del torneo por un registro negativo. García supera con esos 13 golpes los 11 que hasta ahora eran el peor registro en ese hoyo, firmados en 1987 por Masashi Ozaki, en 1997 por Ben Crenshaw y en 1998 por otro español, Ignacio Garrido. Y no solo eso. Los 13 golpes son además la peor puntuación en cualquier hoyo en la historia del Masters, igualando la marca de Tom Weiskopf en 1980 en el hoyo 12, y de Tsuneyuki Nakajima en 1978 en el hoyo 13.

Sergio García ha mandado cinco veces la bola al agua en ese hoyo 15. Ahora no solo tiene imposible recuperar la chaqueta verde, sino muy complicado superar el corte este viernes.

"Son cosas desafortunadas que ocurren", ha comentado el español después de acabar la vuelta con un resultado de nueve golpes sobre par. "He hecho 13 sin fallar un golpe. La primera bola si sube, hago un cuatro fácil, pero no lo ha hecho. Luego he dado buenos golpes y la bola no se quería quedar. Ha sido desafortunado, pero es lo que ha ocurrido", ha comentado García, quien, pase lo que pase este viernes, deberá quedarse en Augusta hasta el domingo para entregar al vencedor la chaqueta verde.