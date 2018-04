Las cartas de Angela Atkins, el secreto del Masters de Sergio García

El Masters de Sergio García comenzó a ganarse mucho antes de que lo empezara a jugar. La victoria no se cocinó en ningún entrenamiento, sino en la mente de Angela Atkins, la pareja del castellonense. Se habían conocido cuando ella trabajaba en Golf Channel. Angela había jugado al golf y provenía de una familia de deportistas, de modo que compartía con Sergio ese afán competitivo que los atletas se reconocen entre sí. También entendía la frustración de un golfista que había disputado 69 grandes hasta entonces sin conseguir la victoria y que era considerado como el mejor jugador en activo sin un major. Y decidió solucionarlo.

Varias semanas antes del Masters, Angela Atkins pidió a familiares y amigos de Sergio García que escribieran y le enviaran a ella unas cartas expresando por qué Sergio era especial para ellos y por qué creían que podía ganar ese grande. La idea fue todo un éxito. Durante los días siguientes, y mientras la pareja preparaba su boda en junio, Angela recibió mensajes de todo tipo. Unos más cortos, otros redacciones de 10 o 15 páginas. Unos eran entregados escritos a mano, y muchos enviados por correo electrónico. Cuando la colección estuvo completa, Angela y su madre pasaron de su puño y letra a papel, con diferentes caligrafías para que parecieran escritos por personas distintas, los mensajes recibidos por email. Querían tocar la fibra sensible de Sergio, llegarle al corazón justo en ese momento. Lo lograron. Fue mejor que cualquier psicólogo.

ampliar foto La cena de los campeones en el Masters.

Antes de que comenzara el Masters, Angela entregó las cartas a Sergio. El castellonense no paró de llorar mientras leía algunas de ellas. “Eran increíbles, muy especiales”, recordaría luego El Niño. Siempre ha sido de sangre caliente, muy pasional, para lo bueno y a veces para lo malo. Y aquello removió algo que luego sacó a relucir cuando peleaba por la chaqueta verde. En los peores momentos del último día, cuando volvían viejos fantasmas, el español recordó aquellos mensajes y las frases inspiradoras de gente como Mandela y Roosevelt que ella le dejaba cada mañana en el espejo del baño. “Eso me hizo seguir creyendo en mí mismo, saber que era mi momento”, dijo. Rodeado esa semana de su familia, de Angela, de sus amigos Figo y José Andrés, García no hizo sino sacar todo el extraordinario golf que llevaba dormido dentro para ganar su primer grande.

García pone desde este jueves en juego (21.00, Movistar Golf) la chaqueta verde. La ha paseado por medio mundo, del Empire State a Wimbledon y el Bernabéu, y toca defenderla en el campo. “Es muy especial estar aquí como el campeón. ¡Estoy nervioso! Es un honor y un sueño estar entre los grandes. Debo respirar y estar tranquilo”, avisa.

Como ganador, García pudo jugar el domingo con su padre, y el martes fue el anfitrión en la cena de los campeones. Eligió arroz caldoso con bogavante como plato principal. “Fue una de las mejores noches de mi vida”, recuerda. Le acompañó otro español, José María Olazabal —compite en este Masters, como Jon Rahm y Rafael Cabrera Bello—, con quien ha compartido confidencias. “Hemos charlado de lo que te cambia la vida con un grande. Te quitas una presión tremenda”, afirma el vasco. Ambos comparten ya una taquilla con sus nombres en el vestuario de los campeones. García ya es un veterano que ahora da consejos al amateur chileno Joaquín Niemann, que, como él en su día, debuta en Augusta con 19 años.

Solo Jack Nicklaus (1965-66), Nick Faldo (1989-90) y Tiger Woods (2001-02) han ganado dos Masters seguidos. Para García, de 38 años, es el reto en un torneo muy abierto por la cantidad de jugadores que llegan en un gran momento. A ninguno le ha cambiado tanto la vida en el último año como al español: primer grande, boda y el nacimiento de su hija. La pequeña Azalea, de apenas tres semanas, está en Augusta. Sus padres le contarán que se llama así por el hoyo 13 de un campo muy especial para ellos.