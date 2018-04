La historia es de carne y hueso, y se llama Tiger Woods

La leyenda nació en Augusta. El 13 de abril de 1997 marcó un antes y un después. Ese día Tiger Woods ganó su primer grande con una demostración de poder que no ha vuelto a contemplarse: 18 golpes bajo par, 12 de ventaja sobre el segundo, y 27 récords del Masters. El Tigre durmió con la chaqueta verde, soñando con la gloria que vendría. El resto es historia.

Hoy Tiger regresa a su jardín, a Augusta, casi tres años después de jugar su último grande y de superar un infierno de lesiones que le hizo temer la retirada. Tanto ama Tiger a Augusta, y Augusta a Tiger, que el estadounidense aguantó la tristeza de acudir los dos últimos cursos a la cena de los campeones sabiendo que no podía jugar. No hubo dolor más profundo para él, además de ver el delicado estado de salud de Arnold Palmer. “Fue muy, muy duro. Ha sido un largo camino, he pasado por tiempos oscuros”, admite Tiger. Las piezas han vuelto a juntarse, la espalda no le duele y parece por fin en paz consigo mismo. No hay atracción mayor en este Masters que Tiger, seguido a cada paso por una multitud que quiere ver cómo el mito se ha puesto en pie y sigue andando. La historia es de carne y hueso, y se llama Tiger.

“Me siento genial”, avisa. “No tengo nada de dolor. Hace siete u ocho años que no me sentía tan bien. Aquí estoy en el paraíso. No hay otro campo en el mundo ni otro torneo como este. Y sé cómo tengo que jugarlo”, asegura.

“Un milagro andante”. Así se ve a sí mismo Tiger, agradecido por tener “una segunda oportunidad en la vida” a los 42 años, por volver a luchar por su primera victoria en un torneo desde 2013, y quién sabe por su primer grande desde 2008. Por ahora tiene la confianza de Jack Nicklaus, el ganador de 18 majors: "Volverá a ganar un grande".

ampliar foto La expectación por ver a Tiger. ANDREW GOMBERT EFE

Ha pasado tanto tiempo (o eso parece) desde que Tiger no es Tiger que los más jóvenes de hoy, chicos como Jordan Spieth (24 años), Justin Thomas (24) y Jon Rahm (23), esos que le admiran tanto como le temen, no han podido echarle un pulso sobre el campo, y están ávidos por encontrarse cara a cara con la leyenda, comprobar que es real. “Los jóvenes necesitaban saber lo que es una batalla con Tiger. Es como luchar contra Muhammad Ali. Es lo máximo en el golf”, afirma Ernie Els. “Quiero y no quiero que vuelva a ser lo que era”, comenta Rahm. “Es una inspiración para todos, pero como vuelva como antes ganará el 30% de los torneos”.

Rahm tenía dos años cuando Tiger ganó su primer grande, y es hoy uno de los siete veinteañeros en el top ten mundial. Los otros tres están en la treintena. Ni rastro de los cuarentones, que sin embargo reclaman su lugar. En esta temporada, cinco golfistas de 40 años o más han ganado en el PGA (Pat Pérez, 42; Ryan Armour, 42; Phil Mickelson, 47; Paul Casey, 40; e Ian Poulter, 42) y avivan un choque de generaciones.

En 81 Masters, solo ha habido seis campeones en los cuarenta: Ben Hogan (40), Sam Snead y Mark O’Meara (41), Gary Player (42), Ben Crenshaw (43) y Jack Nicklaus (46). Hoy las carreras se estiran. El rejuvenecido Mickelson, vencedor tras cinco años, y el milagro de Tiger son la prueba. “Yo no daría a Woods favorito, pero tampoco me extrañaría que ganara”, dice Olazabal. Es el Tiger más feliz en mucho tiempo, amigado con Mickelson, más cercano a la gente que nunca. En el fondo, el devorador de siempre.