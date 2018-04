Guardiola contra su némesis

“Si me dieran a elegir un partido de la Liga de Campeones para ver escogería este”, dice Jürgen Klopp, que siempre encarrila todo hacia la excitación. Liverpool contra Manchester City en el santuario de Anfield y por un puesto entre los cuatro mejores de Europa, Klopp contra Guardiola no es una cita cualquiera: es el duelo del técnico más influyente y exitoso de la última década (22 títulos) contra el único que le supera en el bagaje particular. Doce veces se han cruzado y en seis venció el alemán, que perdió en cinco y empató la otra. “Pep siempre ha tenido mejores equipos a su mando, pero yo nunca le derroté, fueron mis equipos”, advierte Klopp. Hay más: el único partido de la Premier League que ha perdido esta temporada el City fue justamente en Anfield. “Intentaremos aprender de los errores”, explica el entrenador catalán. En juego está la única representación del fútbol inglés en las semifinales de la Liga de Campeones. La Premier League, la competición con mayor músculo económico del mundo apenas ha situado dos equipos entre los últimos 16 finalistas de la máxima competición europea.

Liverpool y City mantienen una bandera que hace un mes parecía más sólida cuando sentenciaron en la ida sus eliminatorias de octavos de final ante Oporto y Basilea y al tiempo Manchester United, Tottenham y Chelsea edificaron expectativas de pasar ronda. Se apuntó entonces sobre un renacido poderío del fútbol de las islas, pero da la sensación de que se anuncia algo que no acaba de llegar. Y subyace una cierta urgencia. “Me encuentro todos los días a gente que me habla de los goles que marcó el Liverpool hace treinta años y tenemos que estar orgullosos de esa historia, pero también debemos empezar a escribir la nuestra”, demanda Klopp”.

Por ambiente y escenario estamos ante un duelo genuinamente inglés, pero hay más dudas si se atiende a tácticas, estrategias y protagonistas. La semana pasada el seleccionador Gareth Southgate reconoció la influencia que los grandes técnicos foráneos de la liga tienen en la construcción del equipo que presentará este mes de junio en Rusia. “Los jugadores que ingresan en nuestras academias son muy diferentes ahora respecto a los que entraban hace treinta años y se les piden cosas muy diferentes”, reconoce el técnico inglés. En ninguno de los seis primeros clasificados del campeonato manda un estratega nacido en las islas. Liverpool y City exponen ahora un estilo mestizo e inimaginable no hace tanto tiempo en ese entorno. “A los centrales les pedimos salir con la pelota jugada desde atrás”, incide Southgate, que jugó en esa demarcación durante más de una década en la Premier League y en la selección.

Jürgen Klopp gesticula en la víspera del partido contra el Manchester City. PAUL ELLIS AFP

Si se atiende a los onces del pasado fin de semana, doce de los catorce centrales alineados por los seis mejores equipos de la competición inglesa llegaron desde el exterior. Hay un camino por recorrer y parece que se está cubriendo. Inglaterra es la actual campeona europea sub-19 y mundial sub-20, pero en el primer equipo no le sobra talento y los problemas que tiene para reclutar zagueros son una alerta. A la última llamada de Southgate acudieron Tarkowski, Maguire y Mawson, que juegan en Burnley, Leicester y Swansea. También fue Joe Gómez, habitual suplente en el Liverpool, que se lesionó ante Holanda y ahora no está disponible para Klopp. El estonio Klavan tampoco puede jugar y como además ayer se supo que el alemán Matip es baja hasta final de temporada, el técnico lanzó en la conferencia de prensa en Anfield una pregunta: “Hay algún central en la sala?”. Jugará el croata Lovren.

A la zaga del Liverpool le aliviará la ausencia de Kun Agüero, que no está recuperado de unas molestias en la rodilla izquierda y tratará de llegar al duelo de vuelta el martes próximo en Manchester. Y Guardiola prefiere no desvelar si jugará Delph o Danilo en el lateral izquierdo o si montará una zaga con dos o tres centrales. El City tratará de manejar la pelota y el Liverpool de apretar y responder en rápidas transiciones. El choque de estilos está servido. “No vamos a defendernos y buscar una contra”, argumenta Guardiola. “Les iremos a buscar arriba”, anuncia Klopp “Ellos atacan los espacios como ningún otro equipo en el mundo”, incide Guardiola. “Olvidémonos de que no nos generen ocasiones de gol. Un campo de fútbol es demasiado grande para organizarlo perfectamente contra un equipo así, pero también podemos causarles problemas. Será interesante verlo”, concluye Klopp. Nunca se han cruzado en una eliminatoria a dos partidos. Y Guardiola advierte que este partido no se acaba en Anfield.