El Espanyol y el Alavés aburren en Cornellà

La Liga es un tobogán hacia la nada para el Espanyol y el Alavés. Los muchachos de Abelardo ya regatearon la pesadilla del descenso, los de Quique Sánchez Flores ya archivaron el sueño de Europa. Entonces, sin nada por lo que pelear, se aburrieron y aburrieron en el RCDE Stadium. Un cero a cero rotundo, sin más emociones que una carambola de Aarón que se estrelló en el travesaño y la reacción de la hinchada blanquiazul con Pau López. De la indiferencia a los silbidos, pasando por los aplausos, el canterano sufrió todos los estados de ánimo de una afición sin más ilusión que esperar el final de una temporada para el olvido.

4-4-2 (D.P.) Enrique Sánchez Flores 1 Tarjeta amarilla 92' Tarjeta amarilla Pau López 6 Óscar Duarte 4 Cambio 67' Sale Marc Navarro Tarjeta amarilla 22' Tarjeta amarilla Víctor Sánchez 15 David López 3 Aarón Martín 10 Cambio 45' Sale Óscar Melendo Jurado 23 Cambio 45' Sale Piatti Granero 25 Darder 8 Tarjeta amarilla 76' Tarjeta amarilla Carlos Sánchez 9 Sergio García 7 Gerard Moreno 1 Pacheco 3 Rubén Duarte 32 Martín Aguirregabiria 12 Rodrigo Ely 5 Laguardia 18 Pina 14 Cambio 67' Sale Alfonso Pedraza Burgui 16 Daniel Torres 7 Rubén Sobrino 10 Cambio 76' Sale Hernán Pérez Tarjeta amarilla 68' Tarjeta amarilla Guidetti 24 Cambio 83' Sale Wakaso Munir 4-4-2 (D.P.) Abelardo Fernández

Al Alavés no le incomoda estar estancado en la zona de nadie. Ya sufrió suficiente. Después de un amanecer de Liga convulsivo, Abelardo trajo paz a Mendizorroza, puntos para la clasificación. Con la satisfacción de trabajo terminando, el Alavés puede ver como se apaga la Liga sin más problemas que resolver la situación de Manu García. El capitán del cuadro vasco todavía no ha acordado su nuevo contrato y Abelardo lo dejó en el banquillo. Única sorpresa en el once del técnico asturiano en Cornellà. Al Espanyol, en cambio, si le aprieta su lugar en la tabla. El siempre carismático Sánchez Flores ya no sabe como renovar su discurso para encender a la hinchada ni como acomodar a un equipo sin alma ni fútbol.

Después de 30 jornadas, Sánchez Flores todavía no ha encontrado su once ideal. Domingo a domingo, el técnico mete mano en el equipo, cuando no lo hace en el entretiempo. De arranque, ante el Alavés, Quique buscó el control del juego con Jurado y Granero en las bandas. La estrategia, en principio, le salió bien. El Espanyol se adueñó del cuero. Sin embargo, no encontró la manera de romper líneas ni de conectar a Sergio García y Gerard Moreno. El Alavés no se desesperaba, aguardaba sin prisa que la inocua posesión del cuadro blanquiazul se pierda en alguna de las dos orillas del campo.

Tras el paso de los vestuarios, Sánchez Flores cambió de sintonía: de la pausa al vértigo. Afuera Jurado y Granero; adentro Piatti y Melendo. Abelardo también apostó por la velocidad de Wakaso y Hernán Pérez. Y el partido cambió de ritmo, sí. Sin embargo, nada cambió para Pau López y Pacheco. No había trabajo para los porteros ni por casualidad, meros espectadores de un partido somnífero, sin fútbol ni emoción.