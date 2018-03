Simeone: “ Me encontré a Dybala y le dije que es un gran futbolista, sin más”

El encuentro mantenido con Paulo Dybala en un restaurante madrileño la semana pasada protagonizó parte de la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. El entrenador argentino no desmintió el encuentro, pero sí que fuera concertado o que trataran el fichaje por el Atlético del delantero argentino de la Juventus. "Hablé con Dybala, le dije lo que pensaba de él que es un grandísimo jugador. Sin más, él estaba cenando con dos amigos y yo solo. No hubo más. Es una pena que quieran desenfocar este asunto...", aseveró Simeone. "Es una pena que a veces la información no sea buena porque al no ser buena, se descree de mucha gente del periodismo, que no tiene que ser así... Al no ser la información clara y buena y no tener imagen de nada mezclan y confunden. Esto no es bueno, pero vivimos en un mundo que hay que convivir con esa situación y me lo encontré a Dybala en un restaurante. Que algunos periodistas busquen desenfocar esa situación...hay gente que lo hace bien, gente que lo hace mal....ojalá que haya más periodistas que den mejor información porque el mundo depende de la información y me alegra cuando la información es buena", prosiguió El Cholo.

Por la escasez de efectivos, ante las salidas del mercado invernal, las bajas de Juanfran, Vrsaljko, Filipe y Giménez más los sancionados Vitolo y Griezmann, el técnico puede acabar tirando del canterano Carlos Isaac como lateral derecho: "Creo en la cantera, vengo de un país en el que los chicos son importantes. Es verdad que pasamos mejores momentos con la llegada de Saúl, Thomas, Lucas... El equipo ha crecido y al crecer es más complicado contar con chicos. Pero las oportunidades aparecen y cuando aparecen es saludable, da energía, rejuvenece. Me gusta cuando debuta un juvenil. Si Carlos tiene que jugar mañana, ojalá lo pueda hacer bien".

Simeone admite que la competencia interna ahora no es tan grande, pero sí "altísima". A partir del jueves vuelven a estar disponibles Vitolo, Griezmann, Giménez y volverá la competencia entre los puestos. Ya tenemos una competencia entre Savic, Lucas y Godín; para dos lugares tienes a Gameiro, Griezmann, Torres y Costa; para otros dos tienes a Koke, Correa y Vitolo; Saúl, Gabi y Thomas para otros dos... La competencia es altísima aunque seamos menos".