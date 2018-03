Zidane: “Sí, señor, me gustaría seguir en el Madrid el año que viene”

"A final de temporada veremos, ahora hay que centrarse en mañana", solía contestar Zidane cada vez que le preguntaban por su futuro. Tiene contrato hasta 2020, pero en los meses más complicados del equipo -eliminado de la Copa y descolgado en la Liga- nadie estaba seguro de si el francés seguiría. La decisión, aseguraban en el club, la tomaría en función de la eliminatoria de octavos contra el PSG. La ganó el Madrid que este sábado (18.30, beIN La Liga) visita el campo de Las Palmas y el lunes viaja a Turín para la ida de los cuartos de Champions.

Esta mañana, en Valdebebas, después del último entrenamiento previo al encuentro de Liga, Zidane sorprendió a todos hablando con claridad de su futuro. Lo hizo cuando le preguntaron por Isco, por su protagonismo en la selección y por el interés que han mostrado algunos clubes extranjeros. ¿Le facilitaría salir?, le preguntaron al técnico francés. "No, nada, Isco es del Madrid y se va a quedar aquí", contestó.

Le hicieron notar que, por primera vez, no utilizó la coletilla: "de momento se va a quedar, luego ya a final de temporada veremos lo que pasa". ¿Si piensa en el futuro de Isco tiene entonces usted decidido seguir? ¿Si dependiera de usted, seguiría? le preguntaron a Zidane. "Sí señor, a mí me gustaría seguir, me gusta el fútbol y lo que estoy haciendo", respondió despejando las dudas sobre su continuidad. Se lo preguntaron de nuevo los periodistas franceses, como si en la sala de prensa de Valdebebas nadie acabara de creérselo.

¿Ha dicho eso, que si sólo ependiera de usted seguiría? Por supuesto, mi idea es continuar. Es cierto que aquí, en este banquillo, todo el mundo depende de los resultados. Sé donde estoy y como funciona, pero hago lo que me gusta, a tope y sí tengo ganas de seguir el año que viene", repitió. Le preguntaron también cómo se definiría como entrenador. "Soy apasionado, me gusta el fútbol, el juego, jugar bien, que mis jugadores jueguen bien. Y soy competitivo, es lo que me enseñaron en este club. No puedo entrar en más detalles de como soy como entrenador, pero transmito lo que me gusta y lo que soy yo. A mis jugadores intento transmitirle eso, tranquilidad y serenidad", comentó Zidane.

Para el partido contra Las Palmas no podrá contar con Carvajal -sancionado- ni con Sergio Ramos ni Isco que no se han entrenado este viernes por unas pequeñas molestias. Su presencia el martes en Turín no peligra. Por Isco, después de su hat-trick con la selección y sus posteriores declaraciones, también le preguntaron varias veces a Zidane en la rueda de prensa.

Desde que llegó el técnico francés, Isco es el segundo jugador de la plantilla con más partidos y, sin embargo, dijo hace un par de días que en su club no tenían tanta confianza en él como en la selección. ¿Cómo encaja usted esas palabras? ¿Es verdad que no confía tanto en Isco y que ha sido injusto?, le preguntaron. "No soy injusto y él no dijo eso, cada uno puede interpretarlo, pero siempre ha dicho que está contento. A lo mejor no tiene el mismo protagonismo aquí, pero es importante y yo siempre se lo he demostrado personalmente y no sólo a él que es importante para el equipo. Es verdad que el jugador quiere jugar más, pero como todos… luego yo estoy aquí siempre para elegir un once. Isco para mí es importante y siempre lo va a estar hasta el final. No estoy molesto con sus palabras", respondió.

¿El problema de que no tenga tanto protagonismo entonces es de Isco?, le insistieron. "Isco siempre se mata, corre, da todo lo que tiene, no es un problema de Isco, el problema es que tengo 25 jugadores. Hoy el problema es Isco, mañana Bale, luego Lucas, más tarde Asensio… Yo estoy contento con Isco, estamos aquí juntos y siempre intento, para el bien del equipo, llevar las cosas de la mejor manera posible", zanjó el técnico francés.