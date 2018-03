Diez claves para seguir la jornada 30 de Liga

Superado el último parón por los partidos de las selecciones, vuelve la liga con nueve jornadas por disputar, seis de ellas en un decisivo mes de abril.

1. El Levante ve la meta

Girona (7º, 43 puntos) – Levante (17ª, 27 puntos). Viernes, 30. 21 horas (BeIN Sports LaLiga)

Objetivos contrapuestos para abrir la jornada. El Girona está inmerso en la pelea por Europa y tiene un calendario alentador porque en las nueve jornadas que quedan apenas se va a cruzar con un equipo que le precede ahora mismo en la tabla, el Valencia en la penúltima jornada. Tiene a tiro la revelación de la temporada incluso escalar hasta la quinta plaza y el éxito se fundamenta, sobre todo, en su solidez como local. Tras caer frente al Alavés allá por el 4 de diciembre del año pasado, el Girona ha ganado en Montilivi sus últimos seis partidos sin haber concedido ningún gol a sus rivales y con una media realizadora de 2,5 tantos por partido. Pero el Levante tiene en juego la permanencia y la tiene muy cerca, tanto que si gana este partido y supera el próximo fin de semana a Las Palmas en el Ciutat de Valencia sería prácticamente inalcanzable para sus perseguidores. Le impulsa la gasolina del recuerdo de haber ganado en casa del Girona en la Copa del Rey y la de sumar dos triunfos en las dos últimas jornadas. “Ahora tenemos más el balón, estamos presionando más arriba en campo contrario y tenemos esa suerte que nos faltaba”, explica el meta Oier. El técnico Paco López descartó a Pazzini para este artido y busca lateral izquierdo porque Luna y Toño García están de baja. Parece probable que Pedro López entre en la derecha y Coke se mude de flanco.

· El Girona ha marcado sus últimos cuatro goles en La Liga de cabeza, tres de ellos con asistencia de Álex Granell.

· El Levante solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos ligueros como visitante (3E 5D), pero esta victoria fue en su último desplazamiento (en Getafe 0-1).

2. El esperado regreso de Muniain

Athletic (13º, 35 puntos) – Celta (10ª, 39 puntos). Sábado, 31. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

No juega desde que a finales de septiembre se rompío el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, pero Iker Muniain está de vuelta y puede tener minutos contra el Celta, música para los oídos de del técnico Cuco Ziganda, huérfano de imaginación en ataque. “Lleva un par de semanas entrenando a buen nivel y no es descartable que tenga minutos porque queremos ir metiéndole poco a poco y él tiene muchas ganas. Físicamente está muy bien”, explica el entrenador del Athletic, que asume que está ante un futbolista que tiene difícil recambio en su plantilla. “No lo tiene por sus características, por el tipo de juego y sus condiciones y el equipo claro que nota la ausencia de un jugador tan influyente en el juego del equipo. Ya veremos si es capaz de coger el tono de principio de temporada, pero se ha recuperado muy bien. Estamos muy contentos con los plazos y sobre todo por cómo se ha recuperado”, explica Ziganda, que aún así pide paciencia para que el regreso sea gradual. Justo ese valor se le agota a la grada de San Mamés tras la decepcionante campaña del equipo, que encara un partido clave para no perder pie en el sueño cada vez más lejano de la séptima plaza. En ese camino se encuentra ahora con un competidor porque el Celta busca también ese lugar y está cuatro puntos más cerca, también con urgencias y un técnico discutido. “Necesitamos ganar”, advierte Juan Carlos Unzué, que recupera Daniel Wass, ausente en los últimos partidos por una hernia discal.

· El Athletic ha marcado un 97% de sus goles en esta Liga desde dentro del área, el porcentaje más alto de un equipo (28/29).

· El Celta es el equipo que más puntos ha perdido en esta Liga con goles encajados en los últimos diez minutos de partido (ocho).

3. Riesgos en Canarias

Las Palmas (18º, 21 puntos) – Real Madrid (3ª, 60 puntos). Sábado, 31. 18,30 horas – 17,30 hora insular (BeIN Sports LaLiga)

Quiere más Paco Jémez, que no está satisfecho con el rendimiento que ofrece Las Palmas y que jamás duda en tomar decisiones. En esta ocasión ha dejado fuera de la convocatoria a Tana, que no hace tanto semejaba una de las anclas futbolísticas del equipo. Etebo y Peñalba no se han recuperado a tiempo porque además en Las Palmas se mira hacia el partido de la próxima semana ante el Levante. “El Madrid es un rival muy superior, saldremos a ganar porque no tenemos nada que perder”, reflexiona el central Gálvez. Paco Jémez aún incide más en esa línea: “Si tenemos que tomar riesgos, los tomaremos. Un punto no nos vale. En nueve partidos le tenemos que quitar seis puntos al Levante y empate a empate no lo conseguiremos. En muchos partidos nos hemos ido con la sensación de que aún jugando siete días no hubiésemos podido ganar. Esa sensación no me gusta en absoluto. Tras ganar en casa a Valencia y Málaga parecía ver la luz Las Palmas, pero en los siguientes seis partidos apenas sumó tres puntos con tres empates y otras tantas derrotas. Y el Levante sumó dos triunfos. “Ahora estamos a merced de ellos, tenemos que ganar y que ellos fallen”, asume Paco.

· Paco Jémez ha perdido sus ocho partidos ligueros ante el Real Madrid, con siete goles a favor y 32 en contra, todos ellos al frente del Rayo Vallecano.

· El equipo de Zidane ha marcado un 25% de sus goles en esta Liga en el cuarto de hora previo al descanso, el porcentaje más alto en la competición.

4. Prueba de excelencia para Lenglet

Sevilla (6º, 45 puntos) – Barcelona (1ª, 75 puntos). Sábado, 31. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

Los 45 puntos que suma el Sevilla a estas alturas es su peor puntuación en las cinco últimas temporadas, pero la ilusión permanece intacta en Nervión, que recibe en apenas cuatro días a Barcelona y Bayern, dos pruebas de excelencia para un equipo que tiene un barniz de irregularidad, pero en el que una pieza se escapa de esa tendencia. Se llama Clément Lenglet, va camino de cumplir 23 años y es el último gran legado de Monchi al Sevilla, otro cheque al portador porque le costó al club 4,5 millones de euros y su cotización se ha disparado de tal manera que los 30 millones de su cláusula de rescisión parecen una ganga. En un equipo donde, al menos con Berizzo al frente, las rotaciones eran moneda común Lenglet se ha convertido en el jugador de un equipo español que más minutos ha disputado esta temporada si se consideran todas las competiciones. Más que Messi. Lenglet apenas se perdió dos partidos de Liga la campaña pasada y dos en la presente, uno de ellos por sanción. Y solo en una ocasión salió desde el banquillo, allá por la segunda jornada. Lo de Lenglet y el Sevilla no es casualidad. Monchi ya le seguía en las categorías inferiores de Francia antes incluso de debutar en el primer equipo de Nancy, lo fichó cuando jugaba en la segunda división gala. Ahora el club trabaja en una revisión de contrato mientras media Europa pregunta por él.

· El Sevilla solo ha ganado dos de sus seis partidos en Sánchez Pizjuán en La Liga con Montella (1E 3D), no había perdido en los ocho con Berizzo ni en los 13 anteriores con Sampaoli.

· El Barcelona enlaza ya 36 partidos consecutivos sin perder en el campeonato, a dos del récord histórico de la Real Sociedad en 1979-80, y solo se quedó sin marcar en uno de ellos (0-0 contra el Getafe el pasado mes de febrero).

5. El Alavés quiere aparcar las confianzas

Espanyol (14º, 35 puntos) – Alavés (16ª, 31 puntos). Domingo, 1. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

Abelardo cree que el Alavés necesita tres victorias más para sellar la permanencia en la categoría. Puede que con menos le sirva, pero señala esa meta justo cuando el equipo encadena tres derrotas consecutivas y regresa tras un descanso que todos en el club estiman que llegó en el momento justo. “Los entrenamientos han sido muy buenos y productivos, nos hemos reunido y hemos tenido charlas para corregir cosas a nivel individual y colectivo”, explica el entrenador del Alavés. “Nos hemos visto con un colchón de puntos y pensamos que estamos en una situación tranquila, nos hemos relajado y eso no puede ser porque si no estamos al cien por cien somos vulnerable”, explica el zaguero Rubén Duarte, que regresa a la casa donde se formó como futbolista. En la caseta albiazul anida esa certeza: el Alavés no puede bajar el pistón y el equipo da su mejor versión cuando encara los partidos como si no hubiera día después. “Es que no tenemos un jugador que nos gane él solo los partidos”, incide Abelardo. Así que convencido de la bondad del esfuerzo se presentará el Alavés en Cornellá-El Prat ante un rival con un entorno que invita a pensar que está en tierra de nadie. “Llámenme loco, pero con una buena dinámica, ganando tres partidos y si los de arriba no puntúan podemos aspirar a algo. No nos dejaremos ir”, explica el capitán Javi López.

· El Espanyol solo ha ganado dos de sus últimos ocho encuentros en la Liga, pero ha empatado en cinco de ellos.

· El Alavés ha perdido sus últimos tres partidos en la Liga, su peor racha bajo la tutela de Abelardo Fernández.

6. El Valencia apunta al 78

Leganés (12º, 36 puntos) – Valencia (4ª, 59 puntos). Domingo, 1. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Doce puntos por encima de la quinta plaza y a cinco de la segunda y una de la tercera, el Valencia opta a subir un escalón, pero también debe darle valor a una campaña excelente, sin sobresaltos, un tesoro si se considera de donde venía. “No vamos a renunciar a nada, pero acabar cuartos sería un éxito absoluto”, reivindica Marcelino, uno de los principales arquitectos de la temporada. Pero es que con 27 puntos por disputarse, el Valencia está a 18 de superar su plusmarca de puntuación en el campeonato (77 puntos) en una liga de tres puntos y con veinte equipos, la misma con la que se proclamó campeón con Rafa Benítez en 2004 o con la que valió la cuarta plaza con Nuno a los mandos hace tres años. Es el equipo que más ha mejorado a nivel de puntuación de una temporada a otra. Hace una campaña tenía 26 puntos menos a estas alturas. Ahora en Valencia se paladea el presente y se habla con ilusión del futuro, de renovaciones y de nuevas incorporaciones para acometer un proyecto que lleve al equipo a brillar de nuevo en la Liga de Campeones y a consolidarse entre los cuatro mejores del campeonato doméstico. En Leganés buscará darle continuidad a un racha de seis triunfos y un empate en las últimas siete jornadas.

· El Leganés solo marca el 24% de sus goles en la primera parte de los partidos de la Liga esta temporada (seis de 25), el porcentaje más bajo de cualquier equipo.

· El Valencia es el equipo que más goles de penalti ha marcado en la Liga esta temporada (siete) y su capitán, Dani Parejo, el jugador que más (cinco).

Pablo Fornals celebra un gol con el Málaga. EFE

7. Fornals y el mal ambiente

Málaga (20º, 14 puntos) – Villarreal (5ª, 47 puntos). Domingo, 1. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Todas las señales apuntan a que el Málaga se ha rendido, a que ya solo se mira a terminar la campaña con dignidad y al tiempo preparar un proyecto para regresar de inmediato a la máxima categoría porque nadie dispondrá de más recursos económicos para lograrlo. “No me gusta verles sufrir como lo están haciendo”, dice Javier Calleja, técnico del Villarreal que fue futbolista del equipo andaluz. El ambiente es tenso en La Rosaleda y todo apunta a que lo será también para Pablo Fornals, al que un sector de la afición malaguista reprocha su salida al Villarreal el pasado verano tras abonar la cláusula de rescisión. Aunque Calleja cree que el futbolista sabrá sobreponerse. “Creo que no le va a afectar lo que puede vivir en el campo porque es un chaval con un carácter fuerte. Su rendimiento va a ser alto. Le puede motivar”, explica el entrenador. Para el Málaga ganar ya es hasta una cuestión de amor propio, para el Villarreal es una cuestión capital porque ni ganar en las dos últimas jornadas le han aclarado el panorama tras su nefasto mes de febrero. Apenas está cuatro puntos por encima de la octava plaza, que le dejaría fuera de competiciones europeas. Y no hay confianza porque los precedentes indican que el equipo no ofrece su mejore versión cuando juega contra rivales del fondo de la tabla.

· El Málaga solo ha logrado marcar tres goles con los últimos 134 remates que ha intentado (incluidos bloqueados), los tres tantos logrados con José González como entrenador (79 remates intentados en 10 encuentros).

· El Villarreal solo se ha quedado sin marcar en una de sus últimas 11 salidas ligueras (5V 3E 3D), en su derrota en Ipurua ante el Eibar el pasado mes de febrero (1-0).

8. Una nueva Real Sociedad

Eibar (11º, 39 puntos) – Real Sociedad (15ª, 33 puntos). Domingo, 1. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

El derbi de Ipurua le llega a la Real Sociedad con entrenador nuevo, Imanol Alguacil, con un recién estrenado director de fútbol, Roberto Olabe vuelve al club tras la marcha de Loren Juarros y tras acumular diez desplazamientos sin conocer la victoria, con tres empates y siete derrotas. Es tiempo de definición para la Real, donde hay que tomar decisiones empezando por la portería, donde Rulli ya está en disposición de jugar, pero Moyà se ha afianzado tras su precipitada llegada al equipo. Nadie quiere quedarse al margen en el inicio de una nueva etapa. Canales ha apurado su recuperación y Zurutuza asume que el nivel del equipo esta campaña es insuficiente antes de advertir que contra el Eibar hay un cierto pique porque además la Real ha caído en sus últimas visitas al vecino. “Todos los jugadores se ponen las pilas cuando llega un entrenador nuevo”, reconoce desde allí José Luis Mendilibar, que aguarda un partido “incómodo”. El Eibar supera en la tabla en seis puntos a la Real y todavía apunta a la séptima plaza, demasiado lejana para un rival que quiere empezar desde ya a construir.

· El Eibar se ha impuesto en sus tres enfrentamientos en Ipurua ante la Real Sociedad en la Liga.

· La Real Sociedad es el equipo que más puntos ha perdido tras ir ganando en la Liga esta temporada (24); el Eibar, el que menos (dos).

9. Ayuda divina para el Deportivo

At. Madrid (2º, 64 puntos) – Deportivo (19ª, 20 puntos). Domingo, 1. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

“Ojalá baje Dios del cielo y nos dé la oportunidad de salvarnos y de hacer algo fuera de lo que venimos haciendo”. Tres entrenadores, un director deportivo y cuatro fichajes de invierno después, el Deportivo ya mira hacia la ayuda divina mientras en la ciudad crece la desafección hacia el equipo y la sensación de que la apuesta por Clarence Seedorf ha sido un monumental error tras sumar tres partidos en siete partidos y unas sensaciones pésimas que el propio entrenador holandés, siempre proclive al edulcoramiento, no escondió tras el último empate en casa contra Las Palmas. En la jornada pasada el equipo igualó su peor racha sin victorias y nada resulta alentador de cara a su primera visita al Wanda Metropolitano por más que el Atlético coleccione bajas y mire hacia su partido de Europa League del próximo jueves contra el Sporting luso. Nada le sale bien al Deportivo, lider en remates a los palos (12) y en el que además Fede Cartabia ha dado un paso atrás en la recuperació de la lesión muscular que padecía. “Entiendo la rabia de la gente”, dice el delantero Lucas Pérez, que pide que nadie baje los brazos. “Muchas temporadas hay equipos que parecen muertos y que al final se levantan”, describe una de las decepciones del ejercicio. “La ilusión que tenía en esta temporada y que las cosas no salgan bien ni a nivel individual ni colectivo…", lamenta. Y es el lamento de una ciudad.

· El Atlético se ha impuesto en cada uno de sus últimos 11 encuentros en casa frente al Deportivo en la Liga, dejando su portería a cero en nueve de ellos.

· El Deportivo no ha ganado ninguno de sus últimos 14 partidos en la Liga (5E 9D) y puede llegar a la peor racha sin victoria de toda su historia en la máxima categoría (15 partidos seguidos sin ganar).

10. Bergara es de acero

Getafe (9º, 39 puntos) – Betis (8ª, 43 puntos). Lunes, 2. 21 horas (Gol TV)

El 10 de diciembre se rompió el menisco, apuró su recuperación para regresar antes de tiempo y el 28 de enero se fracturó un hueso de un dedo del pie izquierdo. Hace una semana ya estaba a punto, pero en un entrenamiento se rompió la nariz. Pero Markel Bergara sigue en pie y se apunta para reaparecer contra el Betis pese a que debe jugar con una máscara protectora. “Está como un avión, después de tantas lesiones ahí está al pie del cañón”, explica su compañero Portillo. Y es que la importancia de Bergara para el equipo que prepara Pepe Bordalás es mayúscula, extensión del técnico en el césped, capitán sin brazalete para sus compañeros. Ahora además su presencia es más necesaria si cabe porque el charrúa Arambarri se ha lesionado, también con una fractura en un metartarsiano, y no se espera que juegue más en lo que queda de temporada. Y el Getafe tiene esperanzas de llegar a puestos europeos. Todo pasa, eso sí, por derrotar al Betis en el partido que cierra la jornada.