Competencia declara nulo el concurso para retransmitir la final de la Copa del Rey

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha exigido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que reformule el borrador del concurso para adjudicar los derechos televisivos de la final de la Copa del Rey que disputarán el Barcelona FC y el Sevilla el próximo 21 de abril así como los dos partidos de la Supercopa que se disputarán en agosto.

El regulador señala que el actual borrador del concurso que fija las condiciones para elegir al operador que retransmita los citados encuentros "no cumple ninguno de los requisitos exigidos la ley, en concreto, por el artículo 4.4 del Real Decreto-Ley 5/2015que regula las condiciones en que la Federación de Fútbol debe licitar los contenidos audiovisuales que dependen de su organización.

En concreto, la CNMC considera que la convocatoria que le remitió la RFEF el 28 de febrero de 2018 "no cumple con los requisitos de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación". Además, el organismo regulador considera que la documentación aportada por la institución deportiva "no concreta suficientemente los lotes o derechos objeto de la comercialización, si estos se licitan de forma independiente o agregada y cuál es el contenido y alcance de cada uno de los eventuales lotes de derechos".

Este conflicto se produce en plena campaña electoral entre Juan Luis Larrea y Luis Rubiales como candidatos a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, en unas elecciones que se celebrarán el 9 de abril en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. De hecho, el concurso no se ha adjudicado aunque en fuentes del sector se apuntan como candidatos a TVE y Tele5.

El Real Decreto Ley 5/2015 indica que cada tipo de contenido audiovisual que la RFEF tenga intención de licitar debe ser desarrollado de manera exhaustiva, identificando para cada uno de ellos su contenido exacto (tanto derechos principales como accesorios), así como su modalidad de emisión y su carácter exclusivo o no, evitando duplicidades en las denominaciones que puedan llevar a error, así como inconsistencias en la definición de los propios derechos.

La nota de la CNMC advierte a la RFEF que "podría incurrir en un incumplimiento de la obligación de no discriminar entre operadores si persiste en limitar la explotación de los derechos de retransmisión de la Supercopa únicamente a los operadores de televisión en abierto".

Además, la CNMC recuerda que toda comercialización de derechos que la RFEF tenga intención de licitar a nivel internacional deber ser objeto de informe previo ante la CNMC. Por último, advierte que la RFEF debe determinar cómo va a explotar todos los derechos que se excluyen expresamente de la licitación (por ejemplo, DVD o móvil).