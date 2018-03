De Gea replica el pase largo del United

David de Gea se ha convertido en el primer lanzador del ataque del Manchester United. El portero español es el hombre del equipo inglés que más pases da a sus delanteros, saltándose el mediocampo y generando contragolpes. La extravagancia se apoya en una virtud. De Gea tiene un buen golpeo de balón cuando saca de volea y sus pases suelen ser bastante precisos. Mourinho lo ha explotado en el equipo inglés y en España lo aprovecha Julen Lopetegui. El seleccionador utiliza los saques de portería como una alternativa a la salida de la presión rival, especialmente frente a equipos grandes, que son los que arriesgan más. Equipos como Argentina, que, según Sampaoli, pretende ensayar un despliegue masivo esta noche en el Wanda Metropolitano.

El partido contra Alemania, el pasado viernes en Düsseldorf, fue otro campo de pruebas para este tipo de jugada. De Gea dio 11 pases a sus centrales, uno a Jordi Alba en el lateral izquierdo, cuatro entregas a sus centrocampistas y siete a sus delanteros. La repetición en la búsqueda de los atacantes saliendo directamente de portería fue tan constante como los mecanismos que se trabajan en los entrenamientos. Lopetegui lo fomenta en determinadas circunstancias.

Alemania adelantó la presión con siete futbolistas de campo lanzados a jugar en campo español. Solo Khedira, el mediocentro, Boateng y Hummels, los centrales, permanecieron atrás para vigilar al tridente de Isco, Rodrigo Moreno y Silva. Estas situaciones de tres para tres resultan extraordinarias en la competición. Tratándose de un amistoso, los alemanes lo pusieron en práctica como una medida extrema para remontar el 1-0 que encajaron en el minuto seis. Para salir del aprieto, y procurando explotar los espacios, De Gea jugó en largo una vez para Silva, otra para Isco, tres veces para Moreno, una para Costa y una para Lucas Vázquez. Lo hizo con tanta regularidad que no pareció importarle el hecho de que Isco no reuniera ninguna condición para realizar ese tipo de fútbol, acosado como estaba por marcadores que le sacaban una cabeza o dos.

“Estamos con ilusión”

“Siempre hay mucha ilusión en torno a la selección española”, dijo De Gea ayer, antes del entrenamiento; “es un partido en Madrid, en un estadio bonito, y creo que la gente está con ilusión de ver a la selección. Estamos en un buen momento, haciendo un buen fútbol, y eso ilusiona más todavía. Tenemos que seguir en esta línea hasta el Mundial”.

De Gea sugirió nuevamente que en Inglaterra se siente más querido que en España. “Nos llegan muchas más cosas de allí”, dijo; “el respeto que me manifiestan allí es enorme y quizás por eso no noto tanto el cariño que me tienen aquí. Pero cada vez que vengo a la selección noto muchísimo cariño y respeto de la gente y eso es lo más importante”.

El portero afirmó que quiere medirse a Messi: “Para un portero es un reto jugar contra él”. Hace años que no se enfrentan en partido oficial y nunca lo han hecho con las selecciones. Jugaron cuando el meta defendía el arco del Atlético (2009-2011) y Messi le marcó cuatro goles en tres partidos.