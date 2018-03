España ignora a la federación europea y confía en World Rugby

Rugby Europe interpretó ayer la formalidad de investigar “cada fase” del Bélgica-España con todo el decoro que pueda tener una entidad a la que España considera “juez y parte del asunto”. Su Comité de Designación, el mismo que negó al XV del León su petición de sustituir al trío de árbitros rumanos en un partido del que dependía la clasificación de su país para el Mundial, se reunió ayer en Poznan (Polonia) con el informe del encuentro de Bruselas en el orden del día. El ente continental, presidido por el rumano Octavian Morariu, se había comprometido a someter sus conclusiones a la directiva, pero no las hizo públicas al cierre de esta edición. El presidente de la federación española, Alfonso Feijoo, apuntó a la SER que su contenido “no debe ser tenido en cuenta”, pide que lo elabore un comité independiente y espera una actuación contundente de World Rugby.

España contaba con esa respuesta cosmética. Entiende que World Rugby está respetando el procedimiento y abrirá el melón cuando el ente europeo se haya pronunciado. A diferencia del fútbol, donde FIFA y UEFA tienen un peso importante, el poder de los dueños del Mundial es absoluto frente a cualquier organismo continental. El poco peso que pueda tener el XV del León en la escena mundial lo tiene en la federación internacional; asumen que con la relevancia que ha adquirido este caso sin precedentes, tomará cartas en el asunto. Aunque ello no tenga por qué suponer la repetición del encuentro, ganado 18-10 por los belgas.

La figura del argentino Agustín Pichot, vicepresidente, así lo índica. No solo porque conoce el tema de primera mano, sino porque su etapa en la institución se ha caracterizado por defender a los pequeños países de la nacionalización de las grandes potencias y por fortalecer mercados donde el rugby emerge. El informe del comisionado que ha analizado Rugby Europe en su reunión está también en poder de World Rugby. Si como espera España la entidad estudia a fondo el caso la semana que viene, la federación quiere defender su posición en Dublín, su sede.

La reclamación de la selección española apelando a la norma 18, que plantea el supuesto de repetir un encuentro, la sometió tanto a Rugby Europe como World Rugby por considerar parcial el arbitraje de Vlad Iordachescu. Este último reaccionó con presteza el lunes mediante un comunicado en el que de alguna forma se responsabilizó de monitorizar los pasos–dijo estar en contacto para “entender el contexto de los acontecimientos” del partido– pero ha mantenido silencio desde entonces. Sus críticos ven en la falta de transparencia a la hora de otorgar el Mundial 2023 a Francia frente a la candidatura sudafricana un mal precedente para España.

El tiempo apremia mientras Rugby Europe quiere seguir con el calendario. España ha asegurado que no pondrá fecha a su duelo de repesca con Portugal hasta que no haya una resolución firme. Este primer paso de la repesca, que se jugaría a partido único en suelo español, está previsto para finales de abril o principios de mayo. Y el calendario condiciona, sobre todo por la final de Champions que se disputa el día 12 de mayo en Bilbao. Convocar ese partido más adelante sería problemático porque la siguiente fase, a doble partido con Samoa, está prevista para la primera quincena de junio. Habría que añadir también la disponibilidad o no de los jugadores, más imprescindibles para los clubes franceses según entren en el tramo final de Liga o en fases de ascenso.

El rugby español y la propia federación se han mostrado muy activos en redes sociales con hashtags como #JusticeForSpainRugby o #QueSeRepitaBélgicaEspaña. Incluso políticos como el alcalde de una ciudad tan aficionada como Valladolid, Óscar Puente, se han sumado al carro. La causa española ha contado con el apoyo de figuras como Clive Woodward, el seleccionador con el que Inglaterra ganó en 2003 su único Mundial, el apertura argentino Nico Sánchez y jugadores de la selección francesa.