Alemania aún espera a Neuer

La colección de fotografías que componen el perfil de Manuel Neuer (Gelsenkirchen, 31 años) en las redes sociales evocan las de un hombre en apuros, rebelado contra su propio infortunio. No hay peor drama para un futbolista que el de las lesiones, y el portero del Bayern de Múnich y de la selección alemana encadena una secuencia de dolencias que se pierde en el tiempo.

Desde que pasó por el quirófano en marzo de 2017 por una fisura en el metatarso del pie izquierdo no ha vuelto a encontrar la paz —sufrió dos recaídas, volvió a ser operado en septiembre y no juega desde el día 16 de ese mes— y mientras tanto todo el país se pregunta si llegará a tiempo para el Mundial que arranca el próximo 14 de junio.

“Esperamos que Manuel esté 100% recuperado cuando demos la lista definitiva para Rusia”, deseó Oliver Bierhoff, director deportivo de Alemania; “todos somos optimistas, pero no le queremos presionar, esto depende de él y de los médicos”. La actual campeona del mundo se agarra a la fe mientras su seleccionador, Joachim Löw, no pierde de vista a Ter Stegen, el recambio natural con el que trabaja por si la recuperación de Neuer, que rechazó una tercera operación y optó por una rehabilitación sin cirugía, no se produjera a tiempo. “Ha madurado con el Barça y tiene mucha personalidad. Es tranquilo, siempre está concentrado, tiene carisma... Está preparado para todo”, le piropeó el técnico, tras una de las últimas sesiones de entrenamiento que lleva a cabo la Mannschaft en Düsseldorf antes de medirse a España esta noche y a Brasil el próximo martes.

20 goles en 38 partidos

“Todos queremos que Neuer vuelva al campo. Siento un respeto absoluto por todo lo que le ha dado a Alemania. A mí me gustaría estar bien preparado para el Mundial, luego es el entrenador el que decide. Yo me enfoco en lo que sucede hoy”, comentó Ter Stegen, convocado junto a los metas Kevin Trapp (PSG) y Bernd Leno (Bayer Leverkusen). El portero del Barcelona, de 25 años, que hasta el momento ha disputado 18 partidos con la selección absoluta, parte con ventaja respecto a sus colegas: solo ha encajado 20 goles en 38 partidos, mientras que Leno ha recibido 38 en 31 y Trapp ha sido relegado al banquillo en París.

ampliar foto Neuer, durante el partido entre el Bayern y el Madrid de cuartos de la Champions en 2017. getty

“Para mí Ter Stegen ya está al mismo nivel que Neuer. Alemania tiene suerte de tener a un portero lugarteniente como él. No creo que haya problemas en la portería si Neuer no se recuperara a tiempo”, declaró Carles Puyol, excapitán del Barcelona, en una entrevista para la cadena alemana Sport1. En la pasada Copa Confederaciones, en la que una Alemania mestiza (Löw mezcló el bloque de la sub-21 con futbolistas de la absoluta) se proclamó campeona, Leno ocupó la portería en el partido inaugural, aunque tras dos errores llamativos ante Australia fue relevado por Ter Stegen hasta el final del campeonato.

“Nada obstaculiza mi participación en el Mundial”, declaró Neuer en la web de la selección alemana en diciembre. A pesar de que el último parte médico que dio a conocer el Bayern establecía para el mes de enero una reaparición que sigue sin producirse, Löw también parece fiado a las sensaciones del guardameta. “Le dejaremos la puerta abierta. Es el mejor portero del mundo, nuestro capitán y su carisma es fundamental para nosotros”, advirtió. Nunca el pie de un portero tuvo tan en vilo a Alemania.