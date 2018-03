Sampaoli: “El equipo es más de Messi que mío”

Hace tiempo que la selección argentina transita por una crisis de identidad extrema. Cuestiones de diván, también de política. Del pedagógico Pekerman al ofensivo Basile, pasando por el inexperto Batista, el explosivo Maradona, el defensivo Sabella, el frágil Martino y el conservador Bauza. Ahora el mando lo tiene Sampaoli. Ocho entrenadores en 12 años, todo en medio de una crisis institucional sin precedentes (la Asociación del Fútbol Argentino estuvo intervenida), que comenzó cuando falleció el expresidente de la AFA. Entonces, en esta coyuntura, ¿cómo se explica que si la Albiceleste fue finalista en las últimas tres competiciones que jugó? “Por Messi”, afirma Sampaoli. “Si Leo está bien, será mucho más el equipo de él que el mío”, analiza el técnico de la selección argentina.

El entrenador lleva menos de un año al frente de la Albiceleste. Hoy ante Italia en Manchester cumplirá nueve partidos en el banquillo, en los anteriores ocho acumula un saldo de cuatro victorias, tres empates y una derrota. Todavía no le ha podido dar su impronta al equipo, pero tiene una suerte: Messi en llamas. “Messi está en un momento de mucha madurez y responsabilidad. Es un jugador que potencia a todos sus compañeros”, subrayó el exentrenador del Sevilla, que el próximo martes visitará el Wanda Metropolitana para jugar ante la Roja. Sampaoli, en cualquier caso, no solo confía en el 10, también en el potente currículo de la selección argentina.

“Yo creo que somos candidatos a ganar el Mundial. El escudo merece que seamos candidatos. Los rivales respetan a la Argentina y esta camada de jugadores elevó ese respeto”, afirmó Sampaoli. No le importa, en cualquier caso, que la Albiceleste compró su billete a Rusia in extremis, después de golear a Ecuador en el último duelo de las eliminatorias sudamericanas. “Mi obligación es saber que todo lo que está dentro de los jugadores para poder potenciarlo, para que los rivales nos teman aún más. No hay ninguna duda de que el equipo tiene que desarrollar el protagonismo. No va a ser un mundial de especulación para la Argentina”, resolvió Sampaoli.

No tiene claro, sin embargo, como rodear a Messi, cuando faltan menos de tres meses para Rusia. “Me gustaría, más allá de los resultados en esta gira, sacarme mis dudas respecto a los jugadores que estamos evaluando. Hay que adecuarse al tiempo que tenemos de trabajo. Lo más importante en estos partidos es seguir creciendo con nuestra idea de juego”, sostiene.

Son 15 los jugadores que tienen asegurado su plaza en Rusia: dos arqueros (Romero y Guzmán), cinco defensores (Mercado, Otamendi, Fazio, Rojo y Acuña), cuatro volantes (Salvio, Biglia, Mascherano y Banega) y cuatro delanteros (Di María, Messi, Agüero y Higuaín). Hay ocho plazas vacantes y le pregunta de que pasará con Dybala, jugador franquicia de la Juve, próximo rival del Madrid. “Pensamos que Dybala es top, pero o no le supimos transmitir o él no entendió lo que pretendíamos. Veremos en estos dos partidos si alguien es mejor que él o si tenemos que potenciarlo”, concluyó. Sampaoli busca el equipo, tiene a Messi.