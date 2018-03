Un Barça sin fuerza bruta

Aunque criticado al inicio de temporada porque no daba pie con bola, con pases torpes y remates torcidos, Luis Suárez se recompuso al tiempo que su quiste en la rodilla remitió. Sin molestias y con la gazuza intacta porque siempre vivió del gol, el delantero recuperó el olfato hasta el punto de que lleva 15 redes en los últimos 15 encuentros ligueros, lo que le sitúa el segundo en la tabla del Pichichi —suma 21—, solo por detrás de su compañero Messi (24). Así, la capitalidad de Suárez se explica con números y dianas, también con minutos porque tras Leo (3.573) es el jugador que más ha participado (3.518). Pero el Carpanta del área no estará frente al Athletic, sancionado por acumulación de cartulinas. Tampoco jugará el lesionado Busquets, el tercero en la lista de minutos (3.422), el futbolista que desde la medular compone el fútbol de su equipo tanto como destruye el del rival. Dos ausencias que rebajan la fuerza bruta del Barça frente a un Athletic que nunca negoció con el esfuerzo como bien sabe Valverde, donde jugó y dirigió.

“Es un partido especial”, admitió el técnico a la vez que advirtió de la dificultad que entraña el rival; “el Athletic siempre tiene un gran espíritu y se crece en la dificultad, como ahora que ha sido eliminado de la Liga Europa”. No se fía Valverde de su exequipo, quizá porque también pierde a sus dos agitadores, Busquets y Suárez, que rascan y presionan, que contagian entusiasmo y que no se amilanan. “Siempre es malo perder a jugadores, pero en el caso de Sergio se nota porque cuando coge la posición es fundamental. Y el Athletic suele hacer presión alta en el Camp Nou, por lo que tenerle en el campo es una garantía. Se sabe los mecanismos y en la salida del balón es buenísimo”, lamentó Valverde. Su ausencia, presumiblemente, dará en un nuevo giro en la pizarra porque se supone que el técnico recuperará el 4-4-2 para poblar el eje y no sufrir en las transiciones. Así, Rakitic jugará de mediocentro —“sustituir a Sergio es muy complicado, pero Iván está haciendo una temporada extraordinaria y es fiable al cien por cien”, razonó Valverde— y a su lado podría estar André Gomes, rehabilitado por el Camp Nou tras su ejercicio de sinceridad sobre los abucheos y su mal rendimiento. “Es de alabar porque el ánimo de la gente ayuda a André y cualquier jugador. Pero el que debe dar los pasos es él”, señaló Valverde.

Para suplir a Suárez puede haber varias vías, como que Iniesta y Coutinho (o Dembélé) jueguen en las bandas y arriba lo hagan Messi, de enlace, y Alcácer (o Coutinho). Pero ninguno ofrece la brega del uruguayo. “Se notará su ausencia porque el Athletic juega fuerte, defiende fuerte, y tener a Luis incordiando en el área rival es un problema”, zanjó el entrenador azulgrana. Queda por ver, sin embargo, si el fútbol de Barça, que se intuye más fino que tosco, puede con la fuerza del Athletic.