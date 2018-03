Messi frente al ingenio de Monchi

Dzeko y Under celebran un gol de la Roma.

Octavo en la lista de los máximos goleadores de la historia (602), Lionel Messi tiene claro cuál es su tanto preferido. No es el maradoniano del Getafe en 2007, ni el que le hizo al Athletic, nominado al Premio Puskas en 2015. Tampoco el golazo que le hizo a Brasil con la Albiceleste en un amistoso en 2012. El 10 no tiene dudas: prefiere el que le hizo de cabeza al United en la final de la Champions en 2009. Un gol que selló su segunda orejona en el Olímpico de Roma. Ya menos obsesionado con el gol — “antes agarraba la pelota y hacía mi jugada. Ahora, intento hacer jugar más al equipo, que la pelota pase más por mí y no ser tan definidor”, asegura en una entrevista al programa La Cornisa de Argentina—, el rosarino volverá el próximo 10 de abril a la casa del cuadro de la capital italiana para buscar su pasaje a las semifinales de la Champions. El duelo de ida será en el Camp Nou el 4 de abril.

Una buena oportunidad para cruzarse con su amigo Totti. “Estoy en permanente contacto con Leo, la semana pasada le escribí para felicitarlo por el nacimiento de su tercer hijo”, contó el excapitán de la Roma. No lamentó Totti la suerte de su equipo. Todo lo contrario. “Estoy contento por el enfrentamiento ante el Barça. Si quieres ganar la Champions hay que medirse con este tipo de equipos”, aseguró el actual directivo del cuadro romano. A Guillermo Amor, responsable de relaciones institucionales del Barcelona, también le agrada el choque. “Nos vamos bien, satisfechos con la Roma”, subrayó.

27 minutos por partido con el balón Daniele De Rossi. FILIPPO MONTEFORTE AFP El de la Roma es un fútbol directo. O al menos, menos elaborado que el de sus rivales. Los romanos son el equipo que menos pases da entre los cuartofinalistas. City y Barça son los mayores pasadores. La Roma solo tiene el balón en sus pies una media de 27 minutos por partido.

En cambio, a Monchi, el director deportivo de la Roma, no le gustó nada el emparejamiento ante el Barça. “No se puede decir que hayamos estado afortunados en el sorteo. Nos ha tocado uno de los más difíciles, de los mejores del mundo. El Barça es favorito”, sostuvo. “Pero que nadie dé por vencida a la Roma. Lucharemos al máximo. La motivación y la ilusión son muy grandes”, sostuvo. Monchi llegó este verano para impulsar a la Roma. Nuevo entrenador, Eusebio Di Francesco, que ya sabe lo que es medirse ante un equipo de Ernesto Valverde (la temporada pasada en la fase de grupos de la Europa League, en los duelos entre el Sassuolo y el Athletic). Nueva estrella, el turco Cengiz Ünder.

Solidez defensiva

Especialista en pescar talento emergente, el director deportivo español fichó a Ünder, de 20 años. No se equivocó. El turco, que dejó en el banquillo a El Shaarawy, llega al duelo ante el Barcelona en llamas: firmó cuatro goles y cedió una asistencia en los últimos tres duelos del equipo de Di Francesco. Ünder comparte el ataque con el inoxidable Dzeko (17 goles en 36 partidos) y el argentino Perotti (7 en 30 encuentros), convocado por Jorge Sampaoli para los amistosos de Argentina, ante Italia y España, los días 23 y 27 de marzo respectivamente. Punzante en ataque, la Roma suma solidez defensiva. A la dupla central formada por Manolas y Fazio, los arropan los laterales Florenzi (llegó Feyenoord a cambio de 14 millones de euros este mercado de invierno) y Kolarov. La llave del equipo la sigue teniendo De Rossi, rodeado por Nainggolan y Strootman.

Eliminada de la Copa Italia y descolgada de la lucha por el Scudetto (tercero, a 18 puntos del líder Juventus), la Roma se encomienda a la sorpresa en la Champions. Ya avisó en la fase de grupos, cuando dejó fuera al Atlético en un grupo que compartían con el Chelsea (rival del Barça en octavos) y el Qarabag. Enfrente tendrá al Barça del insaciable Messi que, por si fuera poco, tiene buenos recuerdos del Olímpico de Roma.