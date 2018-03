Zidane: “Me habría gustado evitar a la Juve por muchas razones”

Se entrenó el Madrid bajo el agua y la nieve en un sábado más propio de noviembre que de marzo. El conjunto blanco recibe este domingo (20.45 Movistar Partidazo) al Girona, el equipo revelación de este campeonato. Zidane tiene a toda la plantilla disponible y dice que al equipo le ha venido muy bien los dos días de descanso que el técnico coincidió a principios de semana. Los jugadores aprovecharon para irse de viaje con sus familias. Después del partido contra el Girona, el técnico francés perderá a 19 de sus 24 jugadores por el parón de selecciones. A la vuelta, le espera Las Palmas, la eliminatoria de cuartos contra la Juve y el derbi contra el Atlético.

¿Le preocupa el parón y las posibles lesiones justo antes de la Champions?, le preguntaron a Zidane. "No podemos cambiar nada, se van 19 jugadores y las selecciones para ellos son importantes. No sé si es la fecha adecuada para un parón, pero así está el calendario y lo tenemos que aceptar", contestó. El año pasado dijo antes del sorteo de octavos que quería evitar a la Juve; finalmente, se topó con su exequipo en la final de Cardiff. Esta vez, el bombo ha hecho que se crucen en cuartos. "He pasado cinco años allí y cada vez que juego contra la Juve es una emoción De hecho, me habría gustado evitarlo por muchas razones. Me concentraré como los jugadores para esa cita y trataré de dejar de lado todo lo que viví allí", analizó el técnico esta mañana después del entrenamiento.

En Cardiff, el Madrid pasó por encima del conjunto italiano que tardó meses en reponerse de aquel 4-1. ¿Cómo ve la eliminatoria? ¿La Juve es más o menos fuerte?, le preguntaron. "La veo igual de fuerte que el año pasado y competitiva como siempre. Va a ser una eliminatoria complicada, estará en un 50-50", respondió ZZ.

El técnico negó que Bale esté triste y felicitó a Lucas Vázquez por la convocatoria con la selección. "Me alegro por él, se merece volver con España, es un jugador que siempre está ahí, un profesional que da el 150% en cada cosa que hace. Está en un momento bueno y nosotros lo aprovechamos. Como entrenador valoro mucho lo que hace Lucas", aseguró.

.