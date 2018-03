Inglaterra respira al conocer que la lesión de Harry Kane no le apartará del Mundial

Action Images via Reuters

Durante 72 horas contuvo la respiración el fútbol inglés, preocupado por las pruebas médicas que determinarían el estado del tobillo derecho de Harry Kane. Se temía que el mejor delantero de las islas pudiese sufrir una lesión cuyo plazo de recuperación se solaparía con el inicio del próximo Mundial, que comienza dentro de apenas tres meses. No será así. El goleador del Tottenham estará de baja entre cuatro y siete semanas y se plantea como una posible fecha para su reaparición una eventual semifinal de Copa el 21 o 22 de abril, con margen suficiente en todo caso para llegar en forma a la gran cita de Rusia y tampoco sin que medie demasiado tiempo en el dique seco.

A Kane, de 24 años, se le dobló el tobillo en la acción del gol que abrió el camino de la victoria de su equipo el pasado domingo en Bournemouth (4-1). Tuvo que dejar el campo y se dispararon las alarmas cuando horas después se le vio con dos muletas y una férula en el pie dañado. El diagnóstico se aplazó porque los médicos aconsejaron que las pruebas se realizasen cuando se rebajase la inflamación en la zona afectada. La Inglaterra futbolera comenzó a temblar. Kane viene de dos episodios similares y sufre por sus tobillos. En septiembre de 2016 estuvo ocho semanas fuera del equipo por una severa torcedura y se perdió 10 partidos, tres de ellos de la Liga de Campeones, 270 minutos en los que el Tottenham apenas logró un gol y cimentó su tempranera eliminación. Meses después, al final de la temporada pasada, otro problema similar le tuvo de baja tres semanas más.

Kane es el máximo goleador de la Premier League empatado con Mohamed Salah, el delantero del Liverpool. Ha marcado 24 goles en 28 partidos de la competición doméstica y siete más en siete duelos de la Liga de Campeones, competición de la que el Tottenham acaba de quedar eliminado por la Juventus. Los Spurs están inmersos en la pelea por acabar la liga entre los cuatro primeros clasificados y este fin de semana juegan los cuartos de final de la Copa en feudo del Swansea. Allí no estará Kane, pero si nada se tuerce más allá de su tobillo no faltará en junio en Rusia, algo que se había convertido en las últimas horas en poco menos que una cuestión de Estado. El seleccionador Gareth Southgate ya le ha emplazado a elevar su nivel en el Mundial y planea investirle con la capitanía del equipo, rotatoria desde que Wayne Rooney dejó de llevar el escudo de los Tres Leones. “A los jugadores se les juzga por lo que hacen con sus clubs, pero a las estrellas mundiales se les mide por lo que hacen con su país y en los grandes torneos. Estoy seguro de que Harry Kane tiene la ambición de mostrarse en Rusia”, dice Southgate. Al menos por ahora no hay un tobillo que lo impida.