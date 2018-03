Guardiola mantiene el lazo amarillo tras la multa de 22.500 euros

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha cambiado el lazo amarillo que lucía ostensiblemente como reivindicación política en el conflicto catalán por una flor del mismo color en el partido que le enfrentaba la noche de este lunes como visitante contra el Stoke City (0-2 para los citizens). No obstante, tal y como anunció, seguía llevando el lazo amarillo prendido al jersey bajo el abrigo, lo que no evitó que se viera en varios momentos del partido. Guardiola fue sancionado el viernes pasado por la Federación Inglesa de Fútbol con una multa de 22.500 euros por lucir símbolos políticos en los partidos oficiales con el club inglés. La flor amarilla que portaba en la solapa del abrigo es el conocido símbolo de la campaña 'Great Daffodil Appeal', que pretende recaudar fondos para la fundación Marie Curie en favor de los enfermos terminales.

El exentrenador del Barcelona y del Bayern de Múnich manifestó recientemente que si los dueños del club de Manchester le pedían que no se lo pusiera, se lo quitaría: "Es más importante lo que pase con el equipo que mi opinión personal. Creo que no va a pasar, pero si me lo piden (los dirigentes del City), tengo que aceptarlo. Ellos son los jefes", señaló.

El entrenador citizen ha llevado el desafío a las autoridades hasta las últimas consecuencias, ya que incluso después de que la Federación inglesa le abriera expediente decidió portar el símbolo en todos los partidos, también en los de Champions League. Con el lazo amarillo pretende poner en la escena deportiva el conflicto político de Cataluña, ya que con ese símbolo reivindica la puesta en libertad de los líderes independentistas encarcelados tras los disturbios del referéndum ilegal del 1 de octubre. Se les imputa un delito de sedición. “El lazo amarillo lo llevaré siempre. Lo puedo tener conmigo en el bolsillo del pantalón o dentro de la chaqueta, no sólo en la solapa. La FA piensa diferente de la UEFA; ellos te dejan llevarlo, siempre que sea con respeto”, dijo Guardiola en la rueda de prensa posterior a la conquista de la Carabao Cup. En el partido contra el Stoke se comprobó que ha cumplido su anuncio.