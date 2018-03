El Barça no encuentra la fórmula ante el Atlético

Tienen el Barcelona y el Atlético un duelo personal en España. No importa si juega Messi o Martens, si manda Simeone o Villacampa, si juegan ellos o ellas. En cualquier caso, sí está clara una cosa: si en la Liga Santander manda el Barça, en la Iberdrola, la femenina, lo hace el Atlético. El duelo se avistaba crucial para el devenir de la liga, primero contra segundo, campeón ante retador. Pero las azulgrana no encuentran la fórmula para doblegar a las madrileñas, mucho menos para parar a Sonia Bermúdez. La madrileña adelantó al Atlético en un duelo entretenido que empató Andressa de penalti. No cambió nada en la tabla, cambia todo para el Atlético, que silenció, una vez más, al Barça. Ya un clásico.

Tiene el Atlético al látigo de Barcelona: Sonia Bermúdez. La delantera, con pasado azulgrana, no tiene piedad contra su exequipo. En el Miniestadi o en la Ciudad Deportiva, de carambola o de vaselina, la delantera rojiblanca se las rebusca para amargarle la liga al Barça. Si la temporada pasada pescó un rebote para atar la Liga rojiblanca en el Mini, ayer se aprovechó de un error en la zaga azulgrana para colocar el balón con suavidad por arriba de Paños. Un gol precioso de una delantera, que a sus 33 años, no pierde las mañas, mucho menos su capacidad goleadora.

Al Barça se desquicia con las chicas de Villacampa. Cuando controló los espacios no encontró el último pase, cuando controló el último pase no encontró el tiro final. Acusó, quizá, el conjunto azulgrana, el desgaste físico de la Chipre Cup (España se coronó la semana pasada ante Italia). Pero no es excusa ante el Atlético. Rojiblancas y azulgranas son la principal fuente de abastecimiento de la Roja. Vicky Losada y Alexia se perdían en la telaraña del Atlético, Martens no rompía líneas con su regate, mientras que a Andonova se le nublaba la vista cada vez que opositaba frente a Gallardo.

No termina de arrancar el Barça, no le alcanza con multiplicar el presupuesto para vencer al duro Atlético, tan intenso como certero, siempre entusiasta ante el Barcelona. Lo que no podía resolver el cuadro azulgrana, lo hizo el Atlético: Kenti cortó un balón con la mano en el área de Gallardo. Y Andressa, que había reemplazado a Barbara, firmó el 1-1. Entonces apareció el mejor Barcelona. Cambió pausa por ritmo, timidez por descaro. Pero no hay manera de vencer a Gallardo, de parar a Sonia Bermúdez, ni de bajar al Atlético de la cima de la tabla, que ya enfila rumbo al campeonato. Otro año más.