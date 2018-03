“Algún día una mujer entrenará al Madrid, al Barcelona o al Betis. ¿Por qué no? Ahora mismo no es posible, evidentemente, pero las mujeres hemos conseguido muchas cosas que antes no cabían en la mente de las personas. En un futuro creo que esto, que parece tan difícil, será posible”. Son las palabras de María Pry, entrenadora del Betis, de la Primera División femenina, la única mujer que realiza esta tarea en la máxima categoría del fútbol español, la Liga Iberdrola. María, de 33 años, dirige a un Betis que hoy jugará un partido único. Por primera vez en la centenaria historia del club andaluz, el Benito Villamarín acogerá un duelo de su equipo femenino. Será ante el Santa Teresa, a las 13.00 horas.

“Para mí y mis jugadoras se cumple el sueño de jugar en este estadio. Las chicas están algo nerviosas, pero la experiencia será magnífica”, dice la entrenadora, que lleva bastante bien el hecho de ser la única entrenadora en la Liga Iberdrola. “Yo me siento una privilegiada, pero también te digo que no quiero que se fijen en mí solo por este hecho. Me he preparado mucho para llegar hasta aquí y luego he tenido la confianza del Betis, donde me han cuidado mucho. También debo decir que siento el respeto de todos mis compañeros”, aclara María. La entrenadora reconoce que a lo largo de su carrera, primero como futbolista (en el Sevilla) y ahora como entrenadora, no se ha sentido discriminada por su condición de mujer.

Aunque ha tenido que pelear con algunos tópicos. “Hemos tenido que trabajar para desterrar algunas barbaridades, como eso de que el fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino. Nos queda mucho por delante para aumentar nuestro nivel, pero estamos avanzando y dando pasos de gigante. Somos deportistas más allá de hombres y mujeres”, aclara la preparadora del Betis, actual quinto clasificado con 36 puntos. “No sé por qué soy la única entrenadora en la Liga Iberdrola. Sí puedo decirle que hay muy buenas entrenadoras en España y que quizás sea yo una cabeza visible de su gran trabajo. La pregunta de por qué no hay más compañeras haciendo lo que yo hago hay que hacerla a los que mandan en los clubes. Yo he luchado y lucho porque se nos trate como profesionales, sin distinción de sexo. Para que que se nos mida por nuestra cualificación profesional”, aclara María, quien con sus jugadoras realizó varios paros en solidaridad con la huelga del 8 de marzo. “Claro que apoyé la huelga. Era necesaria para seguir mejorando nuestras condiciones y seguir llamando la atención. Hemos mejorado en muchas cosas, pero hay que seguir”, señala la entrenadora del Betis.

María pasó su infancia pegada a un balón. “Yo nada más que quería pelota y pelota. Mi padre jugaba en el equipo del barrio y siempre me arropó en mi ilusión de jugar al fútbol. Jugaba con los niños y siempre me escogían. Le daba bien”. “Me gusta que mi equipo tenga el balón y sea protagonista, pero también entiendo que hay que defender y saber adaptarse a las características del rival”, añade la entrenadora del Betis, quien tuvo como referente deportivo en su niñez a Raúl y ahora admira a Joaquín e Iniesta. “Más allá de su calidad como futbolistas, tengo en cuenta los valores que transmiten. A mí encanta cómo afronta la vida Joaquín”, afirma.

El Betis, volcado

El partido de la Liga Iberdrola entre el Betis y el Santa Teresa es el acto principal de una serie de actividades del club andaluz en su Sexta semana de la mujer bética. Las actividades culminarán el próximo sábado 17 en el choque Betis-Espanyol, donde el palco del Benito Villamarín estará ocupado solo por mujeres. Los socios del Betis pagarán un euro por ver el partido y la entrada para el público en general será de cinco. La recaudación irá destinada a la unidad de oncología infantil del Hospital Virgen del Rocío. “Espero que vengan muchos béticos a vernos, aunque es verdad que no para de llover en Sevilla. De todas formas parece que no lloverá a la hora del partido y serán muchos los béticos que estarán con nosotras en un día tan especial”, confía María Pry.