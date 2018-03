De Zamora a Mapi

La historia le adjudica a Ricardo Zamora el título del primer traspaso del fútbol español: en 1922, el Espanyol le pagó 25.000 pesetas al Barcelona para recuperar al Divino. Con María Pilar León Cebrián, Mapi (Zaragoza, 22 años), no hay dudas. Hasta el verano pasado, cuando el Barça le pagó 50.000 euros al Atlético de Madrid por su ficha, ningún club español había desembolsado dinero para quedarse con una futbolista. “Nunca me hubiese esperado que se pagara un traspaso por mí. Eso me alegró mucho, me dio más fuerzas de las que ya tenía. Pensé: han apostado por mí, ahora tengo que dar la cara”, explica Mapi.

“Se ha convertido en muy poco tiempo en una jugadora muy importante para nuestro equipo. Estamos muy satisfechos con su rendimiento, su adaptación ha sido genial”, subraya Fran Sánchez, entrenador del femenino. “Nos da mucha tranquilidad, está haciendo una gran temporada”, suma la portera Sandra Paños. “En el Barça todo es más táctico”, cuenta Mapi, defensa; “todo tiene que tener un orden. Eso sí, en el Atlético también intentábamos salir jugando desde detrás”. Del Barça al Atleti, del campeón al retador. “Al no haber un Real Madrid femenino, esto es como un Clásico”, subraya Mapi, que hoy se enfrentará a su ex equipo.

Un clásico que nadie se quiere perder: ya no quedan entradas para el duelo de hoy (20.00 horas) entre el Barça y el Atlético en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. En juego, el título de la Liga. El Atlético tiene 54 puntos, el Barça, 53. “Es un partido importante, contra un rival directo. No es más que eso. Después de este encuentro, independientemente de quién gane, quedarán más puntos que sumar para ser campeón”, dice Sánchez. “Sería una decepción no ganar la Liga, pero no lo podemos considerar un fracaso”, se sincera la zaguera azulgrana. Mapi como Zamora ya aparece en los libros de historia del fútbol español.