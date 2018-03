Zidane: “Cristiano es de otra galaxia”

Solo cuatro días después de imponerse ante un gigante europeo, el PSG, sin dos de sus hombres clave, Modric y Kroos, y con un ejercicio sobresaliente de sacrificio e intensidad, el Real Madrid de Zidane volvió a las andadas en Liga. Con todos los pesos pesados en el campo salvo Benzema, el equipo blanco coqueteó con otro pinchazo. Si lo esquivó fue por Cristiano. El doblete con el que el luso superó los registros goleadores de Leo Messi permitió al Madrid sumar tres puntos y a Zidane aliviarse más de lo que quizás esperaba. "Es un jugador diferente, especial. Para mi es de otra galaxia. Sabe que va a marcar. Sus datos hablan por sí solos y sabemos lo que nos puede dar", aseguró el técnico, que justifico la meteórica carrera de Sergio Ramos a los vestuarios durante unos minutos de la segunda parte con un problema estomacal. "Creo que se ha cagado un poco", dijo entre risas.

Pero ni la actuación de su estrella le cambió el sabor de boca Zidane. El entrenador no estaba nada convencido con lo visto en el campo. No le gustó el juego de su equipo; sí la actitud. "La victoria es especial porque hoy el Eibar ha sido mejor, especialmente en la primera parte. Ellos están haciendo una gran temporada, con los puestos de Europa a pocos puntos, y nosotros hoy hemos tenido dificultades con el balón. No hemos encontrado muy bien nuestro juego y no sé si es justo, pero estamos contentos", reconoció Zidane, que celebró el regreso y el partido de Luka Modric, el más entonado de los blancos con el permiso de CR. "Llevaba 20 días fuera y no estaba pensado que jugase todo el partido, pero ha podido hacerlo. Es muy importante para nosotros".

Dani Carvajal tampoco negó la superioridad de los de Mendilibar. "Hemos sufrido más que el martes. El Eibar nos ha puesto en más dificultades que el PSG. Han sido mejores durante más minutos que nosotros. Ha sido un partido incómodo, nos han apretado mucho y nos han limitado mucho la salida de balón, nos costaba mucho enlazar", argumentó Carvajal, que también alabó el trabajo de CR: "Este tipo de jugadas las ensayamos mucho, pero ¿Qué podemos decir de Cristiano? Es poner un balón al espacio y el que aparece siempre es Cris". "¡Qué te voy a decir de él! Cuando tiene que estar, ahí está", se sumó Marcelo, que esquivó con gracia las preguntas sobre un posible precio de Neymar: "Es un grandísimo jugador, pero yo costé seis", bromeó.

Cuestionado Zidane por el rendimiento de Isco y Bale, de nuevo erráticos y algo dispersos, se le escapó de primeras una pequeña crítica. "Han estado un poco peor de lo habitual", dijo, y corrigió de manera inmediata: "Pero como todos, ¿eh? Como ya he dicho no hemos encontrado nuestro juego, pero todos han peleado y es lo que me importa a mí. Cuando no salen las cosas lo importante es tener carácter y lo hemos tenido". Quizás lo valora tanto Zidane porque insiste en que no se dan por muertos en Liga. Preguntado precisamente por ese papel de afrontar jornada tras jornada sin nada juego, Carvajal se escudó como pudo: "Siendo sinceros, no es fácil. Hasta la jornada 38 vamos a darlo todo Es nuestro trabajo y hay que ser profesional". En Eibar, el que más refrendó su premisa fue Cristiano.