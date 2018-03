El Arsenal encuentra alivio ante un decepcionante Milán

Más allá de la cara y la cruz de Atlético y Athletic, la Europa League se pone exigente para todos. Incluso para equipos con vitola de campeones continentales como Milán o Borussia Dortmund, que cayeron en sus feudos y deberán remontar a domicilio en los partidos de vuelta del próximo jueves para no quedar eliminados.

Milán – Arsenal 0-2

El Arsenal encontró alivio a sus males en San Siro, escenario al que llegaba bajo una tremenda presión tras encadenar cuatro derrotas consecutivas y ante un rival que en la Serie A está en alza y no había concedido gol en sus últimos seis partidos. Pero el Milán no parece preparado para competir al máximo nivel europeo a pesar del esfuerzo de Suso, su mejor hombre. Fue a remolque desde el inicio por un gol de Mhkytarian al cuarto de hora de partido y no mostró recursos para sobreponerse ante un Arsenal que primero golpeó y luego movió a su rival a partir de la posesión de la pelota. Sobresalió Mesut Özil, que estuvo en el origen de los dos goles. En el segundo facturó un pase excepcional para que Ramsey encarase a Donnarumma para casi entrar en la portería con la pelota. “Fue una victoria importante tras una semana de pesadilla”, valoró el técnico Arsène Wenger. Con todo, mal haría el Arsenal en cantar victoria: sus seis últimos partidos de eliminatorias europeas en casa acabaron en derrota. Claro, que excepto el último ante el Östersund todos fueron en la Champions.

CSKA Moscú – Oly. Lyon 0-1

Un testarazo del central Marcelo a la salida de un córner le dio el triunfo al Lyon en Moscú en un partido que se le complicó a los franceses por la pujanza del equipo ruso, que fue superior en la primera parte y puso cerco a la meta bien defendida por Lopes. Pero el paso de los minutos metió a los galos en el partido, comenzó a aparecer Mariano, Depay pudo marcar en un libre directo ante el que respondió Akinfeev firme en su palo. El gol llegó con más de veinte minutos por jugar, pero el CSKA tuvo más empuje que recursos y se aboca a una remontada en el escenario que albergará la final de la competición el próximo 16 de mayo.

Gol de penalti de Berisha en el el Signal Iduna Park. WOLFGANG RATTAY REUTERS

Borussia Dortmund – Salzburg 1-2

El joven Salzburg dio la campanada con una victoria cargada de simbolismo ante un rival en reconstrucción. Como en la eliminatoria ante la Real Sociedad volvió a dejar una grata impresión el delantero surcoreano Hee.Chan Hwang, que pudo adelantar a su equipo con un remate que se fue al palo y en los primeros minutos de la segunda parte forzó un penalti que anotó Berisha. Cinco minutos después una transición centelleante tras pérdida del Borussia en la medular la culminó también el futbolista kosovar. Schürrle descontó tras centro de Pulisic para dejar una eliminatoria que, con todo, se encarrila hacia la sorpresa.

Sporting – Viktoria Plzen 2-0

El cuadro lisboeta se deshizó con solvencia del líder de la liga checa y debió sentenciar la eliminatoria en el Jose Alvalade. Al menos la encarriló gracias al acierto del colombiano Fredy Montero, que marcó en la última acción de la primera parte y en una de las primeras de la segunda. Bruno Fernandes pudo marcar el tercer gol, también Mathieu en sendos contragolpes en los que no supieron resolver ante el portero.

Lazio – Dynamo Kiev 2-2

Fredy Montero celebra su primer gol en el Alvalade. Armando Franca AP

El Lazio se vio en problemas cuando al inicio de la segunda parte Tsygankov se sacó un sutil taconazo para resolver un centro al área y adelantar a los ucranianos, pero la reacción local fue inmediata, Immobile empató dos minutos después y Felipe Anderson culminó la remontada para hacer pagar al Dynamo sus imprecisiones en la circulación de la pelota. Pero no estaba escrito el final porque Junior Moraes se sacó un zapatazo desde fuera del área que le da la ventaja al equipo de Kiev para el partido de vuelta. Sobre la hora, en el quinto minuto de descuento, Immobile envió un remate en vaselina al palo.

Leipzig – Zenit 2-1

Criscito le arregló al Zenit un partido del que pudo salir trasquilado. Lo hizo al embocar un libre directo a la escuadra a cinco minutos del noventa para darle opciones al equipo ruso ante un Leipzig que fue superior. Bruma le dio la ventaja a los locales tras una asistencia de tacón de Timo Werner, que fue el protagonista del partido. Poco después el delantero internacional marró en un mano a mano ante el meta Lunev. Tuvo una segunda oportunidad y no la desperdició. En el oriegen de ambas estuvo Naby Keita, el centrocampista por el que el Liverpool ya ha pagaso 52 millones de euros para incorporarlo este verano. El Zenit, dirigido por Roberto Mancini, decepcionó, muy superado por la verticalidad y el elevado ritmo del Lepizig.