Marc Gasol se pierde en el caos de los Grizzlies

“Si no juego, no soy valorado”. Marc Gasol soltó la frase el 26 de noviembre. Aquel domingo, Memphis Grizzlies acababa de perder ante Brooklyn Nets un duelo que el pívot de Sant Boi vio desde el banquillo durante todo el último cuarto. Dos días después, el entrenador que tomó la decisión, David Fizdale, fue despedido de los Grizzlies. Lo sustituyó J. B. Bickerstaff, el mismo que el pasado miércoles, en Chicago, adoptó la misma decisión que Fizdale. “Pensé que estos chicos (los reservas) se ganaron el derecho a jugar. Ellos redujeron la desventaja. No quise interrumpir el ritmo de juego del equipo y, simplemente, dejé que siguieran”, se justificó J. B. Bickerstaff.

El resultado, en cualquier caso, no fue satisfactorio. Los Grizzlies volvieron a perder por 119-110. Marc Gasol pudo perfectamente haber repetido la frase de aquel 26 de noviembre. Pero esta vez prefirió pasar entre los periodistas que esperaban con los cascos puestos y silbando una melodía. Una actitud evasiva frente al caos en que se está convirtiendo la temporada para su equipo.

Los Grizzlies son el peor equipo de la NBA esta temporada. Suman 18 victorias y 46 derrotas, las últimas 15 seguidas. Es el porcentaje más bajo de victorias del equipo de Tennessee desde que llegó Marc Gasol en 2008 (28% ahora y 29% entonces). Y amenaza con acabar peor que las dos infaustas temporadas de Pau Gasol en el equipo que acabaron con idéntico balance: 22 victorias y 60 derrotas (26,7%).

La decisión del entrenador de prescindir de Marc Gasol en el último cuarto resulta desconcertante tras lo que sucedió en noviembre. Entonces, el capitán del equipo fue contundente: “Ha sido la primera vez, y no me ha gustado nada. Estoy más tocado y frustrado de lo que puedo enseñar. Odio no jugar, que es lo que más valoro”. Pero un día después de que despidieran a Fizdale, Marc Gasol puntualizó: “Me sorprendió su despido. En absoluto lo pedí. Me enteré después de que Robert [Pera] —dueño de la franquicia— tomara la decisión. Me la hicieron saber, pero no antes”.

Derrick Rose, a Minnesota Derrick Rose ha fichado por Minnesota. La carrera del base, de 29 años, número uno en el draft de 2008 y MVP en 2011, ha ido en sentido descendente a causa de las lesiones. Tras su periplo como jugador franquicia de Chicago Bulls, jugó una temporada con los Knicks. Esta campaña empezó con Cleveland y apenas promedió nueve puntos y 1,6 asistencias. Ahora, vuelve a estar a las órdenes de Thibodeau, que ya lo dirigió en los Bulls.

Chris Wallace, director deportivo de los Grizzlies, dejó muy claro entonces que el equipo no estaba en ningún caso dispuesto a traspasar a Marc Gasol. El jugador español firmó la renovación en julio de 2015 por cinco años y un total de 110 millones de euros.

La frustración de Marc Gasol por el mal juego y los malos resultados de su equipo se dejó ver en sus gestos durante el partido ante los Bulls. Unos días antes comentó: “Es importante enseñar a los jugadores jóvenes que hay que hacer lo correcto y que eso es lo que te lleva a ganar partidos. Esta Liga no es para desarrollar jóvenes, para eso hay otra competición. Esto es un campeonato profesional; es la NBA, no la G-League”.

La NBA ya ha avisado a los equipos mal clasificados de que pueden ser multados si reservan a sus mejores jugadores con el ánimo de hacer tanking, es decir, no competir a su máximo nivel para tener mejores opciones en el draft. Los Grizzlies son los últimos, no hacen más que perder, y tienen la coartada de que algunos de sus mejores jugadores, como Mike Conley, Parsons y Tyreke Evans, están lesionados. En cualquier caso, su temporada es una pesadilla.