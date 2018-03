Higuaín rescata a la Juventus ante el Tottenham

Si hay algo que demostró la Juventus en Wembley es que sabe respirar bajo el agua. Y eso que no llovió durante el partido, aunque durante muchos más minutos de los esperados se vio atragantado por el temporal del Tottenham. Pero lo que parecía una tormenta de invierno cambió de estación, y no pasó de un aguacero de verano. La Juve es un equipo anclado a la supervivencia, capaz de arrastrar mar adentro a una lancha elegante y predispuesta como el Tottenham, pero que todavía no sabe leer el mar. Y en eso es un experto el equipo italiano, que demostró gallardía para dar la vuelta a un partido que lo llevaba contra las rocas, y lo hizo devolviendo el golpe a lo grande.

4-2-3-1 Mauricio Pochettino 1 Lloris 5 Tarjeta amarilla 27' Tarjeta amarilla Vertonghen 2 Trippier 33 Ben Davies 6 Davinson Sánchez 23 Eriksen 7 1 goles 38' Gol Heung-Min Son 15 Cambio 73' Sale Lamela Eric Dier 20 Cambio 85' Sale Llorente Tarjeta amarilla 55' Tarjeta amarilla Dele Alli 19 Tarjeta amarilla 87' Tarjeta amarilla Dembélé 10 Kane 1 Buffon 4 Cambio 60' Sale Lichtsteiner Tarjeta amarilla 48' Tarjeta amarilla Benatia 12 Tarjeta amarilla 34' Tarjeta amarilla Alex Sandro 15 Barzagli 3 Tarjeta amarilla 52' Tarjeta amarilla Chiellini 14 Cambio 59' Sale Asamoah Matuidi 6 Khedira 5 Tarjeta amarilla 43' Tarjeta amarilla Pjanić 11 Douglas Costa 9 1 goles 63' Gol Cambio 83' Sale Sturaro Higuaín 10 1 goles 66' Gol Paulo Dybala 4-4-2 (Rombo) Massimiliano Allegri

Si hubo un jugador que guio el barco ese fue Higuaín. Autor de dos goles en la ida, volvió a marcar y asistió a Dybala para consumar la remontada. Que todo el peso del ataque recae sobre estos dos delanteros es sabido por todo aquel que los enfrenta, lo que rara vez ocurre es que ambos no lleguen a encontrarse en algún momento. Y lo hicieron cuando lo necesitaba el equipo, cuando el Tottenham se creía a salvo y con un equipo tan italiano como la Juve eso no ocurre hasta que se alcanzan los vestuarios. El fútbol, tan injusto a veces, ofrece asaltos continuos para que cualquiera presente su mejor golpe, pero hacerlo una vez no garantiza derribar a un gigante. Y la Juve sigue siendo un árbol muy difícil de cortar para cualquiera.

Sin embargo, los spurs parecían ajenos al desafío. El de Pochettino es un equipo encajado dentro de un modelo de comportamiento reconocible resulta obvio cuando enfrenta distintos tipos de circunstancias desde el mismo punto de partido. Por ejemplo, aunque con el 2-2 de la ida no necesitaba marcarle a la Juve, lo buscaba. Aunque no tenía porque meterlo en su campo, lo intentaba. Y todo a partir de la ejecución de eso tan complicado que es pasarse el balón sin importar la ubicación del rival. El equipo italiano, pese a ser un bloque destacable en lo individual, no lograba encajar los ladrillos en la pared.

Pochettino ha transmitido de manera nítida que la caricia al balón no es incompatible con la explosión muscular. Seguramente Alli sea el jugador que mejor represente semejante paradoja anglosajona. El tipo, un tallo espigado, chocaba a menudo con Chiellini y no cedía el duelo ante la gravedad. Y con el balón en los pies circulaba en medio de una carretera secundaria llena de piernas sin bajar el pie del acelerador.

Penalti no pitado

Se le calaba el juego a la Juve porque Pjanic no encontraba el sitio. Solo Douglas Costa, un ciclón, revolvió el patio del Tottenham. Lo hizo de tal forma que provocó que Vertonghen lo derribase dentro del área, pero los árbitros, el de área y el principal, no se atrevieron a señalar lo evidente.

El gol de Son, que llegó en el peor de los remates que realizó ante Buffon, insufló tanto aire al Tottenham como inquina a su rival. Y en la demostración futbolera de la rabia Higuaín se mueve como pez en el agua. Se hizo hueco el argentino dentro del área de Lloris para desviar con tino un cabezazo de Khedira, y tres minutos después, con el balón controlado, se revolvió como un tornado para dejar el balón claro a Dybala que no perdonó.

Son marca el gol del Tottenham. Julian Finney Getty

La cara del Tottenham reflejaba el asombro de aquel que se come el postre antes de pedirlo. Y a la Juve no hay cosa que más le guste que disputar la cena hasta que se retiran los cubiertos. Soportó entera las acometidas de los spurs, que tuvieron en un cabezazo de Kane que se topó con el poste su mejor oportunidad para forzar la prórroga. Pero si la Juve es italiana en concepto, es inglesa en dedicación. Y ni con Kane y Llorente sobrevolando su espacio aéreo descendió un ápice la efectividad de su defensa. Chiellini y Barzagli son dos de los mejores controladores aéreos que existen, y cortaron de raíz los deseos de grandeza de un Tottenham que sigue sin encontrar la manera de despegar en Europa.