Quini, la afición despide a El Brujo

La muerte este martes de Enrique Castro, más conocido como Quini o El Brujo, a los 68 años tras sufrir un infarto en plena calle en Gijón ha provocado reacciones en España en todos los ámbitos, desde el mundo del fútbol hasta el de la política. De Quini, que jugó en el Sporting de Gijón y en el Barcelona, se han despedido, entre otros, sus exequipos, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el jugador asturiano David Villa, el exjugador de la quinta del Buitre del Real Madrid Míchel González, el presidente Mariano Rajoy o el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. También le han dicho adiós el exentrenador del Barcelona Luis Enrique; el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el líder de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu; el seleccionador de España, Julen Lopetegui; el presidente asturiano, Javier Fernández (PSOE), o el centrocampista culé Andrés Iniesta.

"Mi sentido pésame a la familia y amigos de Enrique Castro, Quini, histórico jugador, leyenda del deporte. Su recuerdo perdurará entre los amantes del deporte. MR", ha escrito el presidente del Gobierno en su cuenta oficial de Twitter. El Barcelona, equipo en el que El Brujo jugó desde 1980 hasta 1984, también se ha despedido de la leyenda: "Muere Enrique Castro ‘Quini’ (1949-2018), jugador y leyenda de nuestro Club. El Camp Nou nunca olvidará tu legado. DEP". El club de su vida, el Sporting de Gijón, en el que jugó entre 1968-1980 y 1984-1987, también ha lamentado su adiós: "Con profundo pesar damos cuenta del fallecimiento de nuestro querido Quini. DEP".

David Villa, el máximo goleador histórico de la selección española y exjugador del Sporting de Gijón, también se ha despedido de El Brujo. En su cuenta oficial de Twitter, el delantero español colgó un mensaje en su recuerdo: "Cuando daba mis primeros pasos en esta profesión, tuve la suerte de ser bendecido por los consejos del mejor delantero español de todos los tiempos, nunca podría haber llegado donde llegué sin tu ayuda al comenzar mi carrera. Te estaré eternamente agradecido, amigo. Recuerdo que me pediste que algún día fuera mejor delantero que tú y te pido perdón por no haberlo conseguido pero es que eso era una misión imposible para cualquier delantero que quisiera intentarlo. Te vamos a echar mucho de menos no solo porque has sido el mejor como delantero, sino porque también lo has sido como persona. Estoy seguro de que allí arriba te han reclamado porque en el equipo del cielo necesitan goles y se han llevado al mejor. Siempre vas a estar en mi recuerdo. Te quiero mucho, Brujo. DEP".

"Quini jugó y brilló en una de las épocas más genuinas del fútbol español. Tristemente hoy nos ha dejado a los 68 años de edad. Nuestro pésame y afecto a sus seres queridos y a las aficiones del Sporting y del Barça. DEP", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha publicado un mensaje en esta red social en recuerdo a "un grande": "Asturias y el fútbol han perdido a un grande. Quienes amamos el deporte nunca olvidaremos a Quini y al resto de héroes de su generación. Un abrazo a sus familiares y amigos".

El Real Madrid y el Atlético han tenido palabras en sus redes sociales para El Brujo. El club de Chamartín ha escrito un comunicado en el que afirma que "lamenta profundamente el fallecimiento de Enrique Castro Quini y muestra sus condolencias a sus familiares, compañeros y amigos". "Queremos mandar nuestro pésame a la familia sportinguista por el fallecimiento de Enrique Castro 'Quini'. Descanse en paz, 'Brujo", ha escrito el conjunto colchonero.

El centrocampista del Barcelona Andrés Iniesta también se ha acordado del mítico delantero: "Te echaremos de menos, Brujo. DEP. Mi pésame a la familia y amigos". "Quini nos hizo a todos ser un poco mejores; su humanidad fue un magnífico ejemplo como deportista y sobre todo como gran persona. Puxa Quini!!! #DEPQuini", han sido las palabras que le ha dedicado Míchel González.

Además de los futbolistas, políticos y clubes nombrados, otros jugadores, como el extremo del Betis Joaquín Sánchez, el delantero del Besiktas Álvaro Negredo, el exportero de la selección Iker Casillas o el campeón del la Copa del Mundo en 1978 con Argentina Mario Kempes se han despedido de Quini, natural de Oviedo.

A lo largo de su dilatada trayectoria, El Brujo logró como delantero dos Copas del Rey (1981 y 1983), una Recopa (1982), una Supercopa (1984), una Copa de la Liga (1983) y cinco títulos como máximo goleador (1974, 1976, 1980, 1981 y 1982). Ocupa la octava posición en la clasificación de goleadores históricos con 219 tantos de la Primera División y es el jugador del Sporting que más dianas ha logrado en la categoría, con 165. Además, Quini disputó los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.