Navas, el lateral creado por Alves y Guardiola

“Jesús Navas es la única persona del mundo que no envejece. Es el mismo de hace 15 años y esa fuerza física que tiene hace que se adapte de maravilla al lateral. Su juego de ida y vuelta nos viene muy bien para nuestro sistema”. Son las palabras de Enzo Maresca, compañero de Navas en el Sevilla de 2005 a 2009 y hoy ayudante de Vincenzo Montella, el entrenador que ha encontrado una nueva dimensión de Navas apostando por el futbolista como lateral derecho, Son ya siete los partidos que Navas ha jugado como defensa. El primero, curiosamente, fue en la vuelta de los cuartos de Copa ante el Atlético de Madrid, equipo al que recibe ahora en Liga (BeIN LaLiga, 20.45). Con Navas de lateral, el Sevilla ha obtenido cuatro victorias (Atlético y Leganés en Copa, Girona y Las Palmas en Liga) y tres empates. En el último choque, ante el Manchester United, Navas ayudó a casi borrar del campo a uno de los mejores extremos del mundo, el chileno Alexis Sánchez. Hoy podría verse con Vitolo, que regresa por tercera vez esta temporada a Nervión.

“Navas es un ejemplo por hombre, por cómo entrena y por cómo es como persona... Es un símbolo del sevillismo. Jugó en un puesto que no es el suyo y le plantó cara a Alexis Sánchez, Martial y Rashford”, proclamó el propio Montella a la conclusión del choque de Champions. La actual reconversión de Navas, de 32 años, al lateral derecho tiene su origen en su estancia en el Manchester City. Fue la pasada temporada cuando Pep Guardiola recurrió al sevillista como lateral ante los problemas que le surgieron con las lesiones de Sagna y Zabaleta. Guardiola también había utilizado a Fernandiho como lateral, pero eligió a Navas, que volvió a recuperar protagonismo en el City tras un curso sin apenas brillo para el andaluz. “Guardiola me enseñó a defender y me dio una oportunidad fantástica. Sin embargo, yo ya conocía cómo moverme en esa posición de lateral porque había jugado con Dani Alves y le hacía muchos relevos”, declaró Navas a los medios oficiales del Sevilla tras el empate contra el United.

Pruebas físicas

Navas aprendió con Guardiola a defender los centros enviados desde la banda y a cuidar el segundo palo, nociones en las que no han tenido que incidir el actual cuerpo técnico del Sevilla, impresionado, además, por la resistencia de Navas ante jugadores de enorme físico como Saúl, Carrasco, Alexis Sánchez, Martial y Amrabat. “Nos ha sorprendido su eficacia en el cuerpo a cuerpo con futbolistas de mucha más envergadura”, insisten en el club, sorprendidos por la eterna juventud de un futbolista que obtiene los mejores registros en las pruebas físicas ordenadas por el cuerpo técnico.

La pareja Daniel Alves-Navas copó la banda derecha del Sevilla entre 2004 y 2008. Alves se convirtió en un jugador total, con subidas continuas en ataque tanto por la banda como incursiones por la parte central. La mayoría de las ocasiones fue Navas el que le cubría las espaldas a su compañero, con el que se compenetraba a la perfección. En esta faceta, Navas era ayudado por las coberturas de futbolistas como Martí, Poulsen y Keita. Joaquín Caparrós, Juande Ramos y Manuel Jiménez fueron los técnicos que acoplaron y disfrutaron de la que muchos consideran la mejor banda derecha de la historia del Sevilla.