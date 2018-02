Carrasco negocia su marcha a China

La paciencia de Yannick Carrasco con las suplencias a las que le relega Diego Pablo Simeone y la del entrenador ante los problemas del jugador para adaptarse a sus exigencias se ha agotado. Desde hace días, tiene el permiso del club rojiblanco para llegar a un acuerdo con el Dalian Yifang de la Superliga China que entrena el español Juan Ramón López Caro. La negociación, avanzada por la Cadena SER y La Sexta y confirmada por este periódico, debe concretarse antes del próximo lunes.

Según fuentes de la operación, el traspaso se cifrará en algo menos de 30 millones de euros, de los cuales el 25% corresponderían al Mónaco, club del que Carrasco llegó procedente en el verano de 2015. El Atlético pagó por él extremo belga unos 15 millones de euros, por lo que la ganancia es mínima para sus arcas. Sin embargo, el club se quitaría un salario de 8 millones de euros y se desprendería de un futbolista que cree que puede generarle problemas a corto plazo ante su falta de continuidad.

La marcha de Carrasco supondrá para el club y para Simeone la decepción de no haber podido explotar su potencial. Su primera temporada, con gol incluido en la final de la Champions de Milán, y el inicio de la segunda revalorizaron su figura. El club le mejoró el contrato e incluso ayudó para que su hermano jugara en el Alcalá para convencerle de que prolongara el vínculo hasta 2022. Sin embargo, el extremo belga no ha mantenido la progresión que se esperaba de él. Su carácter introvertido y su fútbol, a veces demasiado individualista, no ha terminado de encajar ni en el vestuario ni en los planes del técnico. Entre el plantel le llamaban, con ciertos aires despectivos , Beckham. Esta temporada, en el vestuario de Butarque, tras un empate a cero con el Leganés, Godín y Gabi le recriminaron su actitud poco sacrificada y la discusión tuvo algo más que palabras.

Hay pocos futbolistas a los que Simeone haya consentido tanto como a Carrasco, quizá esperanzado en poder meterle en cintura y también teniendo presente que era una de las grandes apuestas de futuro del club. Entrenador y jugador tienen claro que lo mejor es no seguir juntos. Simeone dio el visto bueno cuando fue consultado sobre la posibilidad de que saliera traspasado, una vez que el agente del futbolista comunicó a la dirigencia si se le autorizaba para negociar con el club chino.

Si no se llegara a un acuerdo antes del lunes, Carrasco se integraría de nuevo a la disciplina del equipo.