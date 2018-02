Zola: “Me gustaría que Messi se coronara con el Mundial”

Colgar las botas le llevó al abatimiento y por unos cuantos años echó de menos la sensación del triunfo, del aplauso en un estadio abarrotado, de ser el protagonista con la pelota entre los pies. “Sufrí. Fue como un pequeño trauma porque no es simple dejar lo que te apasiona”, cuenta Gianfranco Zola (Cerdeña, Italia; 51 años). Pero se refugió y hasta cierto punto se obsesionó con el golf —es hándicap tres— para asimilar el cambio, para saber que lo que hizo le vale para estar entre los jugadores más técnicos que han pasado por la Premier. Apodado Magic Box por la capacidad de sorpresa que destilaban sus quiebros, se ganó el corazón del aficionado del Chelsea pero no le alcanzó para eliminar al Barça en 2000, cuando los ingleses cayeron por 5-1 en el Camp Nou tras lograr un 3-1 en Stamford Bridge. Ahora, ambos equipos vuelven a encontrarse en octavos de la Champions (la ida es el martes) y Zola, instalado en Londres tras su última aventura como entrenador (hace dos cursos dirigió unos meses al Birmingham), analiza el duelo.

Pregunta. ¿Si ve una pelota en su jardín o le invitan a un partidillo, se puede resistir?

Respuesta. De vez en cuando me gusta tocar el balón. Es un placer. Pero para los que hemos sido profesionales, resulta complicado porque somos muy competitivos y no sabemos jugar para divertirnos.

P. ¿Cuándo competía sí que se divertía?

R. Muchísimo. Y aunque no en todos los sitios me fue igual de bien, siempre disfruté porque alimentaba mi pasión.

P. Quizá donde más se divirtió fue en el Chelsea, donde le apodaron Magic Box…

R. Es un sobrenombre precioso que explicaba que mi calidad era apreciada en Inglaterra.

P. ¿Más que en Italia?

R. Sí. En mi época los equipos eran muy rigurosos en lo táctico porque todo el mundo cogía de referencia al Milan de Sacchi, un 4-4-2 defensivo que pretendía anular al contrario. Así, jugadores como Baggio, Del Piero, Totti o yo mismo quedábamos coartados de libertad en el campo y nos teníamos que adaptar a posiciones que no eran naturales, al menos para mí. Pero no me lamento, ¿eh? He tenido mis satisfacciones también en Italia.

P. ¿Como jugar con Maradona en el Nápoles?

R. Desde luego. Siempre fue una inspiración para mí.

P. Menos en el día que le conoció…

R. ¡Qué mal! Recuerdo que estaba muy emocionado por conocer a mi ídolo y me exigí no decir tonterías al verle porque no podía quedar mal ante Diego. Pero me comporté como un estúpido porque al verle, le dije entre mucho y nada, sin sentido. Diego entendió mi admiración y desde ese mismo día se mostró muy cariñoso conmigo. Le estoy agradecido por eso y por verle jugar.

Leo es fantástico, único, pero le falta la personalidad de Diego

P. ¿Pero prefiere a Maradona o a Messi?

R. Es una pregunta injusta. Estoy ligado afectivamente a Diego y mi juicio no es muy racional. Leo es fabuloso, único y todo lo que hace en el campo es increíble… Pero cuando Maradona estaba en el césped todos lo sabían, compañeros y adversarios porque siempre se le acercaban para pedirle cualquier cosa. Eso te ponía en ventaja. Y aunque Messi es fantástico, me gustaría que tuviese la presencia y personalidad de Diego. Es de lo poco que falta.

P. ¿No le parece extraordinario que Messi lleve tantos años en la cima del fútbol mundial?

R. Es impresionante y lo admiro. Es un ejemplo y nadie se le puede acercar. Si yo era Magic Box, él es una caja enorme porque con el balón resulta impredecible. Bueno, no siempre. Pero esa también es su fortaleza porque aunque sepas qué va a hacer, no le pillas nunca porque es tan rápido y coordinado... Sinceramente, me gustaría que ganara el Mundial con Argentina para que tenga su coronamiento. En el fondo, tanto él como Maradona han marcado época y son estos los jugadores a los que hay que agradecerles su trabajo porque consiguen que las siguientes generaciones sean mejores.

P. ¿Cree que el fútbol ha mejorado con el paso del tiempo?

R. Ahora es más técnico porque el conocimiento táctico de los jugadores ha mejorado mucho. Se busca más el juego, la calidad. Creo que este hubiera sido un buen momento para mi fútbol. Y creo que hay partidos bellísimos en todas partes. Pero la calidad que se ve en todos los encuentros de Inglaterra no se encuentra en ninguna parte. Quizá por la competición, porque la dificultad de la Premier es superior.

P. ¿Y qué opina del Chelsea de Conte?

R. Es un técnico que trabaja mucho y sabe llegar a una de las vías del triunfo. Creo que ha encontrado el equilibrio con el 3-4-3 y el 3-5-2 que utiliza. Los atacantes trabajan mucho en la fase defensiva y la mejor cualidad del equipo es la bravura táctica y la condición física. No se rinden nunca.

Me habría gustado tener a Guardiola de entrenador. Y a él, a mí de jugador

P. Y tienen a Hazard…

R. Es otro jugador especial. Tiene un nivel altísimo, muy fuerte físicamente y de piernas, imparable en el uno contra uno. Y en los últimos años ha logrado añadir el gol a sus registros. Es un peligro.

P. ¿No le da un poco de envidia este Chelsea en comparación con el suyo?

R. Son otros tiempos y no se puede comparar. Hace unos años llegó Abramovich como una tormenta, como un ciclón, y con su pasión por el fútbol ha llevado al equipo a un nivel mundial y a competir con los más grandes.

P. ¿Cómo cree que se resolverá la eliminatoria ante el Barça?

R. No lo sé porque el Barça es un gran equipo y se medirá con otro muy complicado de batir que puede dar problemas a cualquiera, como ya demostró ante el Atlético. Diría que están al 50% de posibilidades. Bueno, concedo un 51% al Barça por Messi…

P. ¿Le atrae este Barcelona de Valverde?

R. Lo he visto jugar pero todavía no tengo un juicio absoluto. No sé dónde llegará y tampoco sé cómo acabará, pero me parece difícil que pueda llegar a marcar una época como el equipo de Guardiola. Hay técnicos fantásticos que han ganado mucho como Ancelotti, Capello, Mourinho… Pero para mí Guardiola ha dejado un sello y está llevando el fútbol a otro nivel. No es el único que vence, pero cómo lo hace es, desde mi punto de vista, maravilloso. Me hubiese gustado tenerle de mister y a él, a mí de jugador.