Rudy Fernández: “No nos podemos cansar de levantar títulos”

El idilio del Real Madrid con la Copa durante la era Laso comenzó en el Palau San Jordi en 2012. Fue el primero de los 13 títulos de este periodo título de los 13, con Llull como MVP, y continúa hasta la fecha de manera casi ininterrumpida. En este tiempo, 18 victorias y una sola derrota, tras dos prórrogas, en el partido de cuartos ante el Barça en la edición de 2013 en Vitoria. Por el camino, canastas in extremis, desenlaces trepidantes, remontadas inverosímiles y un indeleble espíritu campeador cincelado en las dos últimas citas con el equipo triunfando en el funámbulo. Esta vez, ante el Iberostar Tenerife no hubo tensión final y sí contundencia rumbo a la quinta final consecutiva de los blancos. “El gen competitivo, y más en un club como el nuestro, es innegociable. Los jugadores lo han entendido en estos años. Hemos tenido entradas y salidas, momentos de buena y mala suerte, pero siempre hemos competido”, analizó orgulloso el entrenador madridista en la sala de prensa del Gran Canaria Arena. “Cuando no se meten canastas el baloncesto no es bonito. Pero, tras el descanso, hemos entrado en el partido gracias a los cambios defensivos que hemos hecho. Jugando mejor o peor, todos han sido importantes. Hemos vuelto a competir a muy alto nivel. Ahora en la final, donde no llegue lo físico, alcanzará lo mental”, añadió en su análisis de la semifinal.

En busca de su enésima plusmarca, Laso está a una victoria en la Copa de alcanzar un logro que no se repite en el Madrid desde 1975 con Ferrándiz en el banquillo: cinco Copas seguidas. “No sabía el dato”, reconoció el técnico antes de hacer un emotivo repaso histórico. “Aquel equipo del 75 fue un referente en el baloncesto a nivel europeo. Yo tenía 8 años y cuando viajaba de Vitoria a Madrid para verlo me emocionaba. Fue un equipo de leyenda que hacía disfrutar a todos. Muchos se engancharon a este deporte con los míticos torneos de Navidad de esos tiempos”, rememoró Laso, que ironizó con alcanzar otras cifras como los 33 triunfos de Aíto García Reneses en el torneo copero. “Soy el entrenador más joven de esta Copa, pero me gustaría ser mucho más joven para igualar a Aíto. Ahora el reto es colectivo. Espero que seamos capaces de hacer nuestro mejor juego y lograr un nuevo título”, cerró. Con la victoria ante el Iberostar, Laso alcanzó a Dusko Ivanovic (balance 18-8) como el segundo entrenador con más victorias en la historia de la Copa. Además, Laso es el técnico con mejor porcentaje de victorias de todos los que han disputado al menos dos ediciones de la Copa en era ACB: un espectacular 90% (balance 18-2).

Junto al técnico, compareció Rudy Fernández, uno de los grandes artífices de la victoria madridista en semifinales y también decisivo en los instantes finales ante Unicaja en cuartos. “Aquí se viene pensando en el campeonato no en los reconocimientos individuales”, explicó el mallorquín cuando le preguntaron por la posibilidad de alcanzar su cuarto MVP en la competición. “Son muchos años juntos desde que llegué”, apuntó mirando a Laso. “Al final te acostumbras, pero hay que valorar muchísimo esta quinta final consecutiva. No nos tenemos que cansar de levantar títulos y vamos a dejarnos la vida por ganar otra Copa del Rey”, sentenció. Con su sobresaliente actuación en semifinales, Rudy es ya el quinto triplista de la historia del torneo, el sexto en valoración y el octavo en puntos.

El dato sorprendente de la semifinal fueron las cinco asistencias del Madrid, todas de las manos de Luka Doncic. La última vez que un equipo ganó un encuentro de la Copa del Rey dando solo cinco pases de canasta fue el Pamesa Valencia en la edición de Vitoria 2000. En esa ocasión, los taronja superaron a Unicaja en cuartos. El Madrid es el cuarto equipo mejor asistente de la Liga Endesa 2017-18 con un promedio de 17,9 pases de canasta por partido.