Diez claves para seguir la jornada 24 de Liga

Quedan tres meses del final para que acabe el campeonato, quince jornadas por delante y la sensación de que las diferentes disputas se aprietan. El Atlético le ha recortado cuatro puntos en apenas una semana al Barcelona, la pelea por la tercera y la cuarta plaza sigue abierta a pesar de los achaques de Villareal y Sevilla, exigidos además para conservar sus puestos europeos por una prole de aspirantes. En el fondo de la tabla se dispara el Alavés y todo apunta a que cuatro equipos litigarán para eludir las tres plazas del descenso, pero todo puede dar la vuelta. Incluso en esta jornada, con duelos importantes para todos los tramos de la tabla.

1. El corto plazo de Garitano

Girona (10º, 31 puntos) – Leganés (12ª, 29 puntos). Viernes, 16. 21,00 horas (BeIN Sports LaLiga)

Lleva cuatro partidos sin ganar el Leganés, dos en Copa y dos en Liga y no ha marcado gol en los tres últimos. Apenas sumó dos intentos entre palos en esos duelos el equipo de Asier Garitano. “El problema no es el de no tirar a gol sino el de no ganar los duelos individuales”, le duele al técnico vasco, que además esta bajo el foco porque no acaba de renovar el contrato que le vincula con el Leganés. “Voy a muy corto plazo, estoy centrado en el Girona y luego en el Madrid el miércoles. No sé lo que puede pasar. No me pongo a pensar. Cuando acabe ya veremos”, apunta. En Bilbao ya hay quien le vincula al Athletic como sucesor de Cuco Ziganda. Pero hay unos importantes objetivos deportivos en juego y el Leganés no lo tiene todo hecho. Estaría cerca con una victoria en Girona, que no es precisamente un feudo accesible. Y además saldrá a Montilivi sin dos titulares como Siovas y Gabriel. El Girona apura la recuperación de Pere Pons, que no pudo completar el último partido en Sevilla.

· El Girona ha ganado sus tres últimos partidos en Montilivi y acumula 305 minutos sin encajar gol.

· El Leganés no ha ganado en sus últimos ocho partidos como visitante en la Liga, quedándose sin marcar en cinco de ellos, tras haber ganado tres de los cuatro anteriores.

2. Viera con un pie en China, Roque Mesa y Sandro en casa

Las Palmas (18º, 18 puntos) – Sevilla (6ª, 36 puntos). Sábado, 17. 13 horas (12 hora local) (BeIN Sports LaLiga)

Con el Manchester United en el horizonte llegará el Sevilla a una jornada en la que no puede ceder porque cada vez tiene más comprometida su presencia en competición europea al próxima campaña. Con todo, el técnico Vincenzo Montella explorará la profundidad de su plantilla para dosificar esfuerzos y ahí emergen las figuras de dos futbolistas que jugarían en casa, Sandro y Roque Mesa. El caso del centrocampista ilustra los vaivenes el fútbol. El pasado verano salió de Las Palmas, donde era capitán general, hacia el Swansea, donde no pasó de cabo. Reenganchó en el Sevilla, que había ansiado su fichaje durante meses, donde pudo llegar como figura y ahora acaba de hacerlo poco menos que como meritorio, en busca de minutos. “Roque todavía puede mejorar, también merece jugar Pizarro tras su último partido. Ya veremos”, apunta Montella. Las Palmas se la juega y lo hace en el ambiente enrarecido que le acompaña desde hace tiempo. Esta semana se habló más de la salida de Jonathan Viera al fútbol chino que del partido ante el Sevilla. Todo apunta a que el mediapunta se despedirá sobre el campo y tratará de ofrecer un último servicio a su club.

· Las Palmas ha sumado siete puntos de los últimos 12 posibles y solo había logrado un punto de los 15 anteriores.

· El Sevilla ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos como visitante y solo ganó el único en el que dejó su meta a cero (0-3 en casa del Espanyol).

3. Cien veces Mendilibar

Eibar (7º, 35 puntos) – Barcelona (1ª, 59 puntos). Sábado, 17. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Jose Luis Mendilibar, entrenador del Eibar. G3-SFP ©GTRESONLINE

José Luis Mendilibar llega a su partido número cien con el Eibar a punto de emparejar su estadística porque ganó 36 partidos y perdió en 39 además de sumar 24 igualadas. No son unos datos cualquiera en un modesto que cada temporada va a más. Europa no es una entelequia para el Eibar, que apenas ha caído en uno de sus últimos doce encuentros y que afronta el desafío de ser el primer equipo en derrotar al Barcelona en este campeonato. “Si ellos dan su nivel no tendremos nada que hacer”, avisa. Pero el Eibar es especialista en rebajar a sus oponentes y el líder visita Ipurúa, pero inevitablemente lo hará con la vista puesta en su duelo continental contra el Chelsea. “Los grandes jugadores van a jugar”, cree Mendilibar, que espera a Messi y Suárez en el once de Ernesto Valverde: “El mejor descanso para ellos es jugar”. Se apunta un posible cambio de sistema en el Eibar, que entre Escalante en la medular en detrimento de un mediapunta o un delantero. Minucias para un entrenador con ideas claras. “Vamos a apretar arriba sin depender del sistema ni los jugadores”. Todo en un duelo de viejos conocidos. Mendilibar, Valverde y su segundo Jon Aspiazu coincideron en el Sestao a mediados de los ochenta. Entrenaba Javier Irureta a un equipo que olfateó el ascenso a Primera con un libreto adelantado a su época, una presión alta que no se estilaba entonces. Mendilibar era entonces un fino estilista en un equipo de bregadores, un mediapunta de clase caído a la banda izquierda.

· El Eibar ha perdido sus siete enfrentamientos con el Barcelona en la Liga y ha encajado un total de 26 goles (3,7 de media por partido) y solo marcado cuatro.

· El Barcelona puede igualar la mejor racha invicto de toda su historia en Primera División (27V 3E), lograda bajo las órdenes de Pep Guardiola en abril de 2011 (31).

4. Duelo fronterizo en Mendizorroza

Alavés (16º, 25 puntos) – Deportivo (19ª, 17 puntos). Sábado, 17. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Para el Alavés está en juego algo muy próximo a la tranquilidad tras seis victorias, un empate y tres derrotas de la mano de Abelardo. Para el Deportivo se exponen sus esperanzas de involucrar a los vitorianos en la lucha por la permanencia y aumentar los boletos que le den un premio que ya empieza a parecer improbable, por clasificación, pero sobre todo por sensaciones. “Queda mucho por pelear”, recuerda Abelardo. Le queda todo al equipo que prepara Clarence Seedorf, sobre el que ya empieza a haber mayores referencias como entrenador. “Quiero intensidad, quiero once como Florin Andone”, reclama. Bajo su punto de vista el lunes pasado ante el Betis se vio al mejor Deportivo de la temporada en cuanto a agresividad y tensión competitiva. “Fuimos un equipo organizado los noventa minutos, tácticamente disciplinado, con ganas, hicimos kilómetros y mostramos una reacción física y mental. Esto va a ir creciendo”, asegura. Y advierte de que el partido de Vitoria no es una final, por más que el Deportivo pueda quedar a once puntos de su rival con catorce partidos por jugar si el resultado no acompaña: “Me acuerdo en alguna final que jugué yo que nos marcaron tres goles en cinco minutos... imaginemos lo que puede pasar en cinco partidos. Hay que ir semana a semana”. Vigara y Héctor son las bajas del Alavés, Sidnei y Fede Valverde las del Deportivo en el que tan satisfecho quedó Seedorf que repetirá once con la única agregación de Gilherme para suplir al joven centrocampista uruguayo, lesionado para el próximo mes y medio.

· El Alavés suma cinco partidos seguidos sin perder en Mendizorroza en la Liga (cuatro victorias y un empate), su mejor racha invicto como local en una misma temporada en Primera desde abril de 2006 (seis).

· El Deportivo no ha ganado en sus últimos ocho partidos en La Liga (dos empates y seis derrotas), encajando una media de 3.1 goles por encuentro.

5. Profesionalidad para la esperanza en Málaga

Málaga (20º, 13 puntos) – Valencia (3ª, 43 puntos). Sábado, 17. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

Pocas cosas acaban de salirle bien al Málaga, donde ya hay jugadores como Peñaranda, que parecen haber desconectado. Con Míchel vio la luz, se puso a punto y gozó de oportunidades que no acabó de aprovechar. Ahora, tras la llegada de refuerzos, es el último de la fila en una delantera nutrida de efectivos. Lesionado, se ha ausentado de manera injustificada de varias sesiones de trabajo y el club le acaba de multar. “Muy pocos saben como yo soy realmente, el resto que diga lo que quiera”, escribió en las redes sociales en mitad de la tormenta. José González, el entrenador, le conoce bien porque le extrajo un gran rendimiento en el Granada, pero no parece que el delantero venezolano esté enchufado al equipo y todavía estará unos quince días más de baja por la dolencia muscular que arrastra desde hace un mes. “La situación no es la más positiva porque miras la clasificación y la gente lo ve muy negro. Pero dentro del vestuario no ayuda pensar que no nos vamos a salvar. Si piensas que estás muerto dejas de ser un profesional. No sería justo. Un descenso influiría negativamente a todo el mundo”, apunta Adrián, que asume una situación peculiar a las órdenes del entrenador que sucedió a su padre, Míchel. “Tengo mi opinión al respecto, pero no la voy a hacer pública. Me dedico a ayudar. Por mi situación personal sería injusto que hiciera una valoración. Ha llegado una persona que también sabe de fútbol, y voy a muerte con él. Porque desde que llegó me ha demostrado respeto y confianza”.

· El equipo malagueño no ha ganado en sus últimos cinco partidos de liga en La Rosaleda, sin conseguir marcar en ninguno de ellos (ods empates y tres derrotas). Esos cinco encuentros sin anotar es su peor racha en casa en la máxima categoría (456 minutos).

· El Valencia ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos como visitante en La Liga, tras no haber caído derrotado en los siete anteriores, de los que ganó cinco.

6. El Levante sabe a lo que está

Real Sociedad (14º, 26 puntos) – Levante (17ª, 20 puntos). Domingo, 18. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

Vuelve a Anoeta la Real Sociedad, que se fue este jueves de su feudo entre el desagrado de su afición tras empatar en Europa League ante el Salzburgo. Apenas una sesión de recuperación y un entrenamiento con todo el grupo tendrá Eusebio Sacristán para preparar el partido contra el Levante, un choque con mucho que perder porque una derrota obligaría a mirar hacia abajo. Para los granotas es un duelo importante, no ya porque pueden acercarse a tres puntos del rival sino porque podría consolidar su posición por encima de los tres últimos. También porque en el peor de los casos puede acabar la jornada en una de esas últimas plazas. Y quieren revancha tras la polémica derrota en Mestalla. El lateral Luna podrá jugar al quitarle el comité de competición la tarjeta que vio por protestar el inexistente penalti que encarriló la victoria del Valencia. El equipo se siente fuerte mientras ve como en Las Palmas, A Coruña o Málaga se suceden luchas intestinas y volantazos. “Vamos a disputar el futuro del club en Primera, que esa unión y tranquilidad se mantenga es un punto muy favorable respecto a lo que pueda pasar en los otros equipos”, dice el técnico López Muñiz.

· La Real Sociedad ha perdido cinco de sus últimos seis partidos en Liga, solo venció al Deportivo (5-0 el 10 de febrero).

· El Levante es el equipo que un mayor porcentaje de sus goles ha marcado en el último cuarto de partido en esta Liga (43%).

Iñaki Williams forcejea con Ximo Navarro, zaguero de Las Palmas. LUIS TEJIDO EFE

7. Un Athletic sin sus dos grandes referencias

At. Madrid (2º, 52 puntos) – Athletic (13ª, 28 puntos). Domingo, 18. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Complicado entender los últimos años del Athletic sin la aportación de Raúl García y Aritz Aduriz. Habrá que comprobarlo este fin de semana en el Wanda Metropolitano porque estarán ausentes por sanción. Parece probable que como en otras ocasiones sea Iñaki Williams el que tome el peso del ataque y puede haber oportunidades para la nueva generación, encarnada por Sabin Merino o Íñigo Córdoba. “Ganar nos da tranquilidad, al equipo y a mí”, reconoció el discutido Cuco Ziganda tras la victoria del pasado jueves en Moscú ante el Spartak. Apenas ha perdido uno de sus últimos doce partidos jugados desde diciembre (dos en competición continental), pero el equipo no acaba de ofrecer buenas sensaciones. Quizás Moscú sea el inicio de algo mejor. “El equipo, el grupo, el club necesitaba algo así”. Pero las ausencias de los dos hombres más decisivos en ataque no son un buen augurio. Ziganda podría valorar la alineación de una zaga con tres centrales, pero precisamente la última probatura con ese sistema, en Girona, fue la única derrota en dos meses y medio.

· El último enfrentamiento entre ambos conjuntos en Madrid supuso el adiós del Atlético al Vicente Calderón y terminó con victoria rojiblanca por 3-1 con un doblete de Fernando Torres. Ningún jugador ha logrado aún marcar un doblete en el Wanda Metropolitano en la competición doméstica.

· El Athletic podría convertirse en el primer equipo en ganar al Atlético en su nuevo feudo en la Liga. Los madrileños fueron el primer equipo visitante que se hizo con el triunfo en el nuevo San Mamés (1-2 en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey en enero de 2014).

Gerard Moreno, delantero del Espanyol. Salvador Sas EFE

8. Gerard Moreno es de los dos

Espanyol (15º, 26 puntos) – Villarreal (5ª, 37 puntos). Domingo, 18. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

De los 21 goles que lleva el Espanyol en 23 jornadas, diez los ha marcado Gerard Moreno, que lo ha jugado todo. Ni un minuto se ha perdido en lo que va de campeonato, algo poco común para un delantero y que evidencia su importancia en el equipo. “Nos da muchísimo. No sé si eso le perjudicará que no tengamos tanto el balón como otros equipos, pero está teniendo un rendimiento muy alto con nuestro estilo. Es difícil encontrar a un punta que te hace doce o catorce kilómetros en un partido, que defiende como el que más y que aguanta el balón. Es básico para nosotros no por los goles, sino por lo que nos da en defensa, en asistencias y lo que transmite. Se merece más que nadie ir a la selección”, explica el capitán Víctor Sánchez. Ahora Gerard Moreno llega a un partido especial entre los dos equipos de su vida. El Villarreal le reclutó de la cantera perica con 18 años y allí acabó de formarse. Cuando en 2015 regresó al Espanyol el acuerdo entre clubs apuntaba que se repartirían en paridad los beneficios de un posible traspaso. Este verano el Villarreal quiso repescarle, pero el Espanyol ejerció una cláusula que le daba la posibilidad de negarse y adqurir un 30% más de sus derechos por algo más de dos millones de euros. Entre esas dos aguas se mueve el excelente delantero, que ha marcado en los dos últimos partidos sendos goles que le dieron dos valiosos puntos al Espanyol ante Barcelona y Celta.

· El Espanyol no ha ganado en sus últimos cinco partidos en La Liga (tres empates y dos derrotas) y no enlaza seis seguidos sin victoria en la competición desde febrero de 2016 (ocho).

· El Villarreal encaja el 71% de sus goles en la segunda parte de los partidos en la Liga esta temporada (20 de 28), el porcentaje más alto junto al Getafe (15 de 21).

9. La evolución del Betis

Betis (8º, 33 puntos) – Real Madrid (4ª, 42 puntos). Domingo, 18. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

El Betis no deja de evolucionar. Entran nuevas piezas como el lateral Junior, debutante en Riazor con un excelente tono o ese Loren Morón, que ha marcado en sus dos primeros partidos con el equipo y lleva ya tres tantos con cuatro remates a puerta. Si le marca al Madrid igualará la marca histórica del argentino Gastón Casas, el único futbolista verdiblanco capaz de marcar en sus tres primeros partidos en Primera con el equipo. Pero el colectivo que dirige Quique Setién da un paso adelante también en lo colectivo y empieza a manejarse con un nuevo sistema de tres centrales en el fondo, dos laterales largos y un interesante rol para Joaquín, que aporta muchísimo al equipo por dentro. “Nuestra idea es la misma, queremos el balón, tener posesiones largas y apretar al rival”, explica el lateral Barragán, que ahora ve como la competencia crece gracias al rendimiento del canterano Francis y ya no es un indiscutible en las alineaciones. “Con tres centrales los laterales llegamos más arriba al ataque. Pero también estoy cómodo con el otro sistema. Defendemos de la misma forma, aunque con tres centrales haya más equilibrio con el ataque”, apunta. Con ese trío de zagueros cuida mejor la pelota en la salida el Betis, encuentra superioridades y minimiza esos errores en la circulación que tanto le han castigado. El ambiente es excepcional dentro y en torno al equipo, que además tiene el aliciente de que este fin de semana podría superar al Sevilla en la clasificación.

· El Betis solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos ligueros como local y encajó gol en todos ellos.

· El Real Madrid es el equipo que cuenta con más goleadores diferentes en la Liga esta temporada (15).

10. El Celta no quiere más sorpresas en el postre

Getafe (11º, 30 puntos) – Celta (9ª, 32 puntos). Lunes, 19. 21 horas (Gol TV)

El capitán Hugo Mallo pide madurez para gestionar los finales de los partidos. También su compañero Facudno Roncaglia. “Tenemos que ser más inteligentes en esos momentos, saber leer lo que pasa y decir: basta, aquí ya no es juega”, dice. Por ahí se le van puntos al Celta. Le pasó la última jornada ante el Espanyol y le sucedió en la primera vuelta también en casa contra el Getafe. Ahora debe devolver visita al conjunto madrileño, también para defender su posición en la tabla y optar a dar ese paso que no llega para entrar en puestos europeos. “Si logramos una mínima regularidad podems entrar en la Europa League o incluso dar la sorpresa y llegar al cuarto puesto”, cree Roncaglia, asentado al fin en la titularidad. Hay distancias que salvar, obviamente, pero al Getafe le espera un partido similar al de la pasada semana en el Camp Nou. “Normalmente esperan con las líneas muy juntas, pero también tienen capacidad para cambiar. Ya vimos como contra el Barcelona realizaron presión arriba. Saben alternar”, explica el lateral celtiña. El Getafe no podrá disponer del lateral Antunes, sancionado, y Markel Bergara sigue de baja.