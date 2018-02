Cómo triunfar en un San Valentín “deportivo”

Si quiere combinar sus dos amores, el outdoor y su pareja, y triunfar el día de San Valentín como un campeón, aquí le dejo catorce recomendaciones que son “tiro hecho”. Vamos, que si usted me las regalase a mí, tendría mi amor incondicional para siempre, al menos durante dos meses. Da igual que usted sea hombre, ya sabe como cae el telón en la película Con faldas y a lo loco: “Nadie es perfecto”. Pero si no tiene pareja, no desespere, vendrán más fechas como el Día del Padre o el Día de la Madre…o el fabuloso 12 de marzo ¡Qué Gran día! La mayoría de los productos que he incluido los he probado sobre el terreno y me han encantado. Y los que no, es que me han llamado la atención mucho y los incluyo por si alguien se da por aludido/aludida…oiga si no se pone cebo en el anzuelo, poca pesca se cena. Bueno, aquí se los dejo, si regala alguno o por el contrario lo recibe como muestra de amor, cuénteme que tal ha ido la cosa, aquí tiene mi Twitter.

Cámara XP130 de Fuji. Captando y compartiendo la aventura

La herramienta ideal para llevar en el bolsillo dada su ligereza y el poco espacio que ocupa. La cámara es resistente al polvo, sumergible hasta los 20 metros, soporta caídas desde una altura de 1.75 metros y funciona bajo condiciones de hasta -10Cº. Lo mejor es la óptica que incorpora que permite hacer tomas desde gran angular hasta detalles con zoom x10 a 16,4 megapixels y vídeos full HD. Dentro de la gran variedad de modos de disparos destaca su panorama 360º para obtener imágenes panorámicas impactantes. Y si a usted le encanta compartir sus momentos en las redes, este nuevo modelo incorpora función bluetooth para comunicarse con su móvil.

Botas Verto de The North Face. Para pisar fuerte sobre los 4K metros

Las he probado en una ruta con raquetas y sobre una capa de nieve de 2 metros. Son cómodas, calentitas, transpirables y se mantienen secas gracias a que están construidas con Goretex. La suela Vibram Mulaz está diseñada para terrenos resbaladizos con puntera para escalada y, si hay demasiado hielo, estas botas son cramponables. Y por si fuera poco, el diseño es fantástico.

Esquí en Lech Austria. Deslizándose por el Glamur

Si lo suyo es acumular experiencias en la vida, en vez de posesiones materiales, y además necesita desesperadamente dar en el clavo con el regalo, le propongo llevarse a su pareja a Lech en la región de Arlberg. Un pueblo pintoresco de los Alpes austriacos lleno de encanto y glamur, donde cada año reciben personalidades como Carolina de Mónaco o el rey emérito Juan Carlos I. La oferta culinaria es fantástica, no en balde tienen el título de "World Gourmet Village", mi consejo es que pruebe los platos tradicionales. Un lugar con encanto para alojarse es el hotel Kristberg, donde usted será huésped del mítico esquiador y campeón olímpico Egon Zimmermann. Pero si además del romanticismo le interesa el esquí, Lech ofrece 305 Km de pistas, y es, además, un auténtico paraíso fuera de pistas con más de 200 Km con nieve en polvo y la posibilidad de esquiar por las estaciones de Warth-Schröcken, Stuben, St. Christoph y St. Anton conectadas por remontes y por el “Run of Fame” con un solo forfait. Si aquí no se triunfa... es que no hay solución.

Casco para nieve Knight de Head. "Paraventiscas" integrado



Un casco que incorpora la máscara como visera ¿pero como no se me había ocurrido antes? Todo integrado, sin preocuparse de donde dejo las gafas, bastante tengo ya con los guantes, la badana, el móvil, la cámara o los bastones. La máscara del Knight es intercambiable, y además permite utilizar gafas graduadas a los esquiadores que las precisen. El aspecto que tiene el casco en gris es impresionante.

Equipo Blast de Salomon. Buscando la adrenalina



Para los ingenieros y esquiadores de Salomon, lo que más “mola” del esquí es el subidón de adrenalina que da nada más dar el primer giro en la nieve, algo así como una “sacudida” (Blast) que incrementa la emoción según se va esquiando. A mí el subidón de adrenalina me viene cuando termino el descenso y no me he matado. Los esquíes incorporan tecnología Edge Amplifier que dirige la potencia directamente a los cantos para un agarre instantáneo y un giro más eficiente del esquí, por lo que el esquiador dispone de más control y tiene mejores sensaciones. La bota Coreframe incorpora una carcasa más ligera y ágil para tener más sensaciones del terreno. Si este equipo hace disfrutar más, habrá que convertirse en un Son of the Blast.

Forro Lifa Merino Seamless½ Zip de Helly Hansen. Calor y color



Es una de las novedades de la marca noruega de esta temporada. Un forro con dos capas, una interior Lifa y otra exterior de lana merino, fabricado con costuras planas. El resultado es una capa interior cómoda, transpirable y que protege térmicamente bajo condiciones duras. Y además, el diseño es muy bonito…también la hay para hombre.

Zapatilla Nike Air Force 1. Las zapatillas de un presidente “cool”

Fueron lanzadas en 1982, y se han convertido en un clásico perfecto. Completamente blancas con tecnología de baloncesto Nike Air, que revolucionó este deporte, no en balde fueron las “zapas” de Moses Malone y Charles Barkley, son unas zapatillas magníficas para vestir. Pero además, es que son muy cómodas, perfectas para ponérselas después de una actividad en la montaña…o para salir y marcar estilo.

Frontal Onnight de Decathlon. Para vivir las aventuras nocturnas

Este es un regalo fantástico, polivalente y económico, que todo amante del outdoor sabrá valorar, en caso de que su relación no lleve mucho tiempo, que tampoco hay que tirar la casa por la ventana. Es perfecto para deportes que impriman algo de velocidad a la actividad como trail running, esquí nocturno o ciclismo de montaña. Dispone de 3 modos de iluminación Led y la más potente ilumina 70 metros durante 7 horas, con un haz de 10 metros de anchura. A mí me haría ilusión que me regalasen un frontal así…sobre todo porque al lado de mi casa hay un pinar maravilloso para correr por la noche, y porque la última ruta nocturna la hice con antorcha, que es muy romántico, pero que no alumbra mucho.

Balaclava Metal Leopard de Buff. Calentito con aspecto de motero

Otro regalo económico y de éxito asegurado. Este lo he probado y le aseguro que es una pasada. Lo he llevado con -12 ºC sin pasar frío, en un remonte que parecía iba a velocidad tortuga. No se moja, no empaña las gafas porque tiene tres rendijas de respiración y mantiene cuello, cara y pecho muy calentito. Además, tiene un diseño de pantera o algo parecido que te da un aspecto de peligroso, y si además usted es feo como yo, eso que gana con su pareja teniendo la cara tapada. Este modelo es mi badana favorita.

Cinturón Deportivo Flipbelt Zipper. Las cosas en su sitio

Para mí este cinturón fue un descubrimiento. Hasta entonces, cuando salía a correr, iba con el móvil dando botes en uno de los bolsillos del pantalón y por supuesto sin llaves, documentación, ni dinero, porque molestaban y no sabía dónde meterlos. Lo puede usar en las actividades outdoor que usted imagine, correr, montar en bici, senderismo o viajar. Un accesorio indispensable y un regalo fantástico.

Zapatillas AlphaBOUNCE Beyond de Adidas. Para no corredores

Es el último lanzamiento de Adidas y me ha llamado la atención porque es una zapatilla de correr para no corredores. Si a usted le pasa lo que a mí, que tiene que correr para estar en forma pero no le entusiasma mucho eso del running, quizá esta sea su zapatilla. Tiene suela continental que le da agarre en casi cualquier terreno indoor o outdoor, el empeine está construido en una sola pieza, una malla sin costura, que aporta elasticidad a todo tipo de movimientos y en cualquier dirección, y la mediasuela Bounce hace que cada impacto retorne la energía para el siguiente paso. Si le gustan tanto como a mí, yo ya le estaría enseñando el artículo a mi pareja.

Camiseta de entrenamiento Perpetual de Under Armour. Para darlo todo

Si el propósito de nuevo año de su pareja, ese de pisar más el gimnasio, todavía no se ha cumplido quizá con esta prenda de la marca americana se motive un poco más. Una camiseta fantástica con un tejido elástico en todas las direcciones que, aunque queda ajustada, permite máxima movilidad. Absorbe el sudor, es transpirable y se seca rápidamente, por lo que puede ser usada tanto en el gimnasio como en actividades al aire libre o como capa interior en otros deportes outdoor. Y además el diseño “mola”.

Reloj Spartan Trainer de Suunto. Todo el outdoor en un wearable

Un reloj siempre es una buena elección, pero si su pareja es una enamorada de los deportes outdoor, el Spartan Trainer es una apuesta segura. Dispone de GPS para medir velocidad, ritmo, distancia y altitud. Incluye 80 modos de deporte preinstalados. Y se puede navegar con vista de sendero de migas de pan para descubrir nuevas rutas pero no perderse. Además ahora hay dos nuevos de inspiración outdoor: Amber y Sandstone.

Botas Sebastian de US Polo Assn. Elegancia despues de la actividad outdoor

Si su idea es irse a Lech en los Alpes austriacos, necesita clase para el Après-ski pero también agarre en suelos helados y confort. ¿Qué mejor que una bota de la Asociación de Polo Norteamericana? Están construidas con suela de caucho, cuero sintético ecológico afelpado, interior con tela, lo que las hacen confortables y muy elegantes. Incorporan el logo y la marca de la US Polo Assn, que dicen que es el deporte rey, sin duda es de los mas elegantes.

