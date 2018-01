Un año después del cambio, Lorenzo arrasa con la Ducati

Le ha costado tanto entender la Ducati que Jorge Lorenzo ha tenido que escuchar de todo desde que decidió dejar Yamaha para fichar por la casa italiana. Este martes, por fin, logró impresionar con una vuelta de escándalo al circuito de Sepang, un trazado que a él nunca le entusiasmó demasiado, pero que siempre le ha venido bien a la moto hecha en Borgo Panigale, no en vano presenta dos rectas larguísimas en las que los motores más potentes pueden lucirse de lo lindo. Y eso hizo Lorenzo, lucirse. Lo hizo en el minuto y 58,830 segundos que tardó en dar un giro. Llevaba 20. Y a la 21 (de un total de 48) lo bordó. Su registro es ya la vuelta más rápida dada jamás en el circuito malayo.

Aunque es cierto que, más allá de la vuelta rápida, poco se advirtió sobre el ritmo que será capaz de mantener con el neumático gastado, ya que su tanda más larga fue tan solo de ocho vueltas seguidas al final de la sesión. Si bien, todo indica que el matrimonio Lorenzo-Ducati empieza a avenirse divinamente. Y las razones son varias: el piloto está más corpulento que nunca después de un invierno en que se ha machacado físicamente y consciente como ha sido de que para llevar cómodo esta moto tan física uno debe ganar músculo; además, a finales del curso pasado ya dio muestras de entender cómo había que pilotar la Desmosedici, quitándose vicios antiguos, tratando de forzar la frenada, y se cargó de la agresividad necesaria; y a todo ello cabe añadir la mejora de la moto, cuyo excelente rendimiento ha quedado patente en estos primeros tests de pretemporada.

Lorenzo hizo el mejor tiempo este martes, se quedó a una décima de Viñales el lunes y a tres de Pedrosa el primer día. Y eso no solo habla de su evolución, sino también de la de la GP18. “Soy el mismo que hace un año, pero tengo un año de experiencia con esta moto, la entiendo más y además, la moto ha mejorado mucho respecto al año pasado”, convino él al finalizar la sesión. Y añadió: “Se ha demostrado el gran trabajo hecho por los ingenieros últimamente. La moto ha mejorado en un montón de áreas. Las novedades han gustado prácticamente a todos los pilotos y especialmente a mí, que tengo un estilo más particular”. Según el mallorquín la nueva Ducati, que, según el relato de sus pilotos, por fin gira un poco mejor de lo que lo hacía, le permite exprimir más su pilotaje. La moto italiana se ha acercado a la Yamaha, porque las nuevas piezas mejoran la entrada a las curvas y su propia docilidad.

No es Lorenzo el único que lo dice. También lo advirtió Dovizioso, subcampeón en 2017 y el único capaz de frenar a Márquez el último curso, con seis victorias cada uno. “Pocas veces he notado una mejora tan grande en una moto. Hay mucho trabajo por delante, pero me sentí competitivo desde el primer momento”, señaló, siempre expresivo, para bien o para mal. Después de años reclamando una moto que girara, por fin pudo comprobar que la de este año ha evolucionado mucho en ese sentido: “Puedo entrar mejor a la curva: cuando dejo el freno puedo entrar más rápido”, indicó.

Por el relato ofrecido por los pilotos oficiales de las cuatro grandes fábricas, incluida Suzuki (Rins terminó en sexto lugar, a medio segundo de Lorenzo), todas las motos parecen haber dado un salto de calidad, así que el Mundial se plantea igual de entretenido que el anterior. Antes de la primera carrera del año (el 18 de marzo en Qatar), los pilotos todavía seguirán trabajando en el desarrollo de sus motos en otros escenarios, como Buriram (Tailandia, que entra en el calendario) o el mismo circuito de Losail (Qatar) en el que arrancará el Mundial.