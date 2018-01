Viñales aprende de los errores

Tan duro como fue en algunos momentos del curso pasado, cuando señaló a Yamaha por no ser capaz de mejorar una moto que no les permitía competir en igualdad de condiciones con sus rivales, tan crítico se mostró consigo mismo hace escasos días –“En pretemporada salió todo muy redondo, quizá me hubiera ido mejor si hubiéramos tenido algún problema”, dijo–, durante el acto de presentación de Yamaha, que fue a la vez el de la confirmación de su renovación con la casa japonesa. Maverick Viñales se ha aclarado las ideas, ha hecho balance y sabe en qué tiene que mejorar. O, como mínimo, con qué piedra no volver a tropezar. “El año pasado escogí muy rápido qué tipo de moto me gustaba y quizá no tomamos la mejor dirección. Se necesitan muchas vueltas para entender bien la moto. Habrá que tomárselo con calma”, aclaraba la semana pasada.

Su mentalidad, siempre firme, tozudo como es, y el buen trabajo de la fábrica de Iwata durante este invierno permiten ver los resultados. Y los resultados muestran a un Viñales muy rápido a una vuelta (1m, 59’355s), más rápido incluso que en el mismo test del curso pasado (apenas unas milésimas de segundo), cuando se llevó todos los titulares; y veloz también después de una veintena de vueltas con el mismo neumático, lo que significa no solo que ha trabajado el ritmo de carrera, sino que este es muy bueno.

Ese precisamente era el punto débil de la Yamaha M1 del 2017: los neumáticos se desgastaban mucho y muy temprano, de modo que ni Viñales ni su compañero Valentino Rossi llegaban a los finales de carrera con capacidad para luchar por las victorias. Ambos se quejaron hasta la saciedad del chasis desarrollado por Yamaha. Tanto que este año han apostado por que la casa de los diapasones trabaje en una evolución del chasis, pero tomando como partida el del 2016, cuyo rendimiento era mucho mejor. Después de los dos primeros días de tests en esta pretemporada de MotoGP parece que han acertado.

“El chasis parece bueno en tandas largas y también a una vuelta. Digamos que acepta mejor los neumáticos. A pesar de haber dado muchas vueltas pude hacer mi mejor registro al final de la sesión. Eso demuestra que la degradación del neumático de atrás no es mucha”, opinaba Viñales al finalizar la jornada, en la que además se llevó el mejor tiempo merced a unas vueltas rápidas en los últimos minutos.

Además de evolucionar el chasis ya quedó claro durante la presentación de la moto qué le pedían los dos pilotos de Yamaha a la fábrica: una evolución en la electrónica, punto en el que, señalaba Rossi (segundo, a 35 milésimas de Viñales), estaban por debajo de Honda y Ducati. En este campo todavía hay que trabajar. “Nos falta un poco de suavidad en aceleración. Al principio la potencia entra bien, pero después lo hace de golpe y eso degrada mucho las gomas”, insistía Viñales después de dos días en que fue el piloto que más vueltas dio: 72 el domingo, 66 el lunes, tantas como Márquez.

ampliar foto Marc Márquez prueba el nuevo carenado. Mirco Lazzari Getty Images

Nuevos carenados

El campeón del mundo hace tiempo que no se preocupa por copar las tablas de tiempos en jornadas como estas. Y terminó sexto clasificado, a tres décimas de Viñales. Poca cosa. Tanto en el garaje de Honda como en el de Yamaha se probaron en este segundo día de tests carenados enfocados a rentabilizar la aerodinámica con el objetivo de mejorar la aceleración y la estabilidad de las motos. Ya no se le pueden poner alas a las motos, pero la solución no dista mucho de la de hace dos años: tanto de la cúpula de la RC213V como de la M1 salían una suerte de asas en las que los equipos trabajan para tener un carenado especial en ocasiones en que sea más conveniente disminuir los caballitos que tirar de potencia en las rectas.

Márquez, como el día anterior su compañero Dani Pedrosa, se mostró muy positivo con las evoluciones de motor que ha presentado Honda. Ganan en velocidad punta y también en aceleración, la combinación perfecta. Aunque él todavía tiene algunas dudas sobre qué propulsor de los dos nuevos es el más adecuado para este 2018: “Hemos avanzado en la electrónica. Creemos que la nueva especificación de motor tiene más potencial, aunque hay algo que no termino de entender del todo, que es la entrega de potencia en bajos, y es algo en lo que hay que trabajar”, señaló.