Jon Rahm deja pasar su primera ocasión de ser número uno del mundo

La carrera de Jon Rahm es tan sorprendente que poco más de un año y medio después de su debut profesional ha tenido la oportunidad de ser número uno del mundo con 23 años, un registro de precocidad solo por detrás de Tiger Woods, que hizo cumbre 290 días después de estrenarse. Que no lo consiguiera este domingo en el Farmers Insurance Open, precisamente el primer torneo que ganó como profesional, hace un año, no puede ser visto como una decepción. Rahm es tan cabezota y obstinado que nadie duda de que tarde o temprano será el número uno y llevará a su Barrika natal más de un grande.

Rahm necesitaba defender la victoria de 2017 en Torrey Pines para ser el número uno y desbancar del trono a Dustin Johnson, que esta semana no concurría en el campo. Y el vasco comenzó colocándose en puestos de cabeza con dos primeras rondas de 68 y 66 golpes. Era una continuación de su meteórico inicio de temporada. En su primer torneo, el Sentry Tournament, fue segundo, solo después de Johnson, con 71, 70, 66 y 69 golpes (el campo es un par 73); y en el segundo torneo se llevó el premio en un playoff en el CareerBuilder, además de ascender al número dos del mundo, tras cuatro rondas de 62 (su mejor vuelta profesional en el PGA), 67, 70 y 67 golpes. Es decir, que hasta este sábado había bajado del par en las 10 vueltas que había jugado este año.

El sábado, el día del movimiento, Rahm vivió la otra cara de la moneda, 75 golpes. Y 77 este domingo. Sus dos peores vueltas del año, las dos únicas sobre el par. Justo cuando tenía la oportunidad de ser el número uno del mundo. Viendo jugar a Rahm, viéndole comportarse en un campo de golf y fuera de él, con toda la presión imaginable para un recién llegado al circuito, no parece que el vasco sea de los que acusan el efecto de millones de miradas sobre él. Más bien parece el curso natural de los hechos. Quizás lo normal no era ese torbellino de vueltas bajo par. Aunque claro, con Rahm nada parece normal. El de Barrika acabó el Farmers Insurance en el que no jugó con Tiger Woods, como se especulaba, en el que no defendió la victoria y en el que no acabó como número uno, con dos bajo par. Y la siguiente semana de nuevo al ruedo.

¿Y Tiger Woods? Acabó con tres bajo par en el total después de cuatro vueltas de 72, 71, 70 y 72 golpes, y de pasar un corte en el circuito estadounidense por primera vez en 888 días, exactamente desde el Wyndham Championship de 2015. Que Woods ha vuelto a jugar un golf competitivo es una realidad. Que tiene hambre, también. Que su juego le permita luchar por victorias todavía está por verse. "Aún estoy aprendiendo después de dos años fuera", admitió Woods después de asegurarse jugar el fin de semana. Una dosis de humildad en boca del ganador de 14 grandes. El golfista más relevante de la historia de repente convertido en un aprendiz a los 42 años, soñando con ser quien fue. Y también un reflejo de lo que ha cambiado el golf en estos dos años de ausencia del Tigre. Que se lo digan a Jon Rahm.

