“Daytona es sobrevivir 20 horas para luchar cuatro”

La búsqueda decidida de la triple corona (Mónaco, 500 Millas de Indianápolis y 24 Horas de Le Mans) por parte de Fernando Alonso está sacando de la periferia del motor todo un mundo fuera de la Fórmula 1, que atesora el monopolio mediático en España. Si la temporada pasada importó el espectáculo de la Indy (que acabó con abandono), su ambición por triunfar en la mítica prueba francesa de Le Mans le ha llevado hasta las 24 Horas de Daytona, donde se probará por primera vez en resistencia en una carrera que arranca este sábado (20.40, Bein Connect).

“A nivel de repercusión, Alonso ayuda muchísimo”, reflexiona Daniel Juncadella (Barcelona, 26 años), rival del asturiano en prototipos, la categoría reina, y también debutante. El catalán, que compite desde 2013 con Mercedes en la alemana DTM, con turismos, celebra que ahora se ponga el foco en figuras nacionales como Antonio García, amigo de la infancia de Alonso y ganador de Daytona en 2009, que participa hoy en GTLM con su Corvette C7R ; y en Miguel Molina (Ferrari F488) que lo hará en GTD, ambos a bordo de turismos. Todos empezaron en la cantera de la Fórmula 1, pero su exigente criba les llevó a buscar otros caminos. “Me hubiera gustado seguir, pero por donde estoy ahora me hubiera ido antes. Hay mucha vida fuera. Puedes estar en varias categorías de nivel altísimo: WEC, Indy, DTM, Super Fórmula japonesa”, reivindica Juncadella, que en 2014 fue el tercer piloto de Force India en Fórmula 1 y cuenta con cierta experiencia en resistencia (24 Horas de Nürburgring y Spa en un par de ocasiones). Es su primera vez en la ronda americana, pero asegura que la adaptación ha sido bastante rápida.

Ahora las carreras se cruzan en Daytona, donde corren todos juntos aunque solo compitan contra los de su propia categoría. Alonso (United Autosport) y Juncadella (Jackie Chan DCR JOTA) intentarán paliar la diferencia de sus LMP2 respecto a los Dpi, los dos tipos de coches dentro de su categoría. “Incluso si estás un segundo por detrás de la pole, en carrera se igualan las cosas”, opina el catalán, cuyo coche calificó el viernes con el sexto mejor tiempo, a 409 milésimas de la cabeza. “No hay que volverse locos con los tiempos, al final es sobrevivir 20 Horas y luchar las últimas cuatro”, añade sobre la posición de Ligier del asturiano, que en la crono solo pudo ser 13º. Un día más tarde, este viernes, el coche marcó el 16º mejor tiempo, lejos de las primeras posiciones, en la última sesión de libres antes de la carrera.

“Seguramente, Alonso lo tenga más complicado, porque uno de sus compañeros [Lando Norris, 18 años, de la cantera de McLaren] es muy bueno, pero el otro [Philip Hanson, también 18, cantera de United Autosport] se ve un poco más lento. Es el principal problema. El coche no es el más competitivo, pero la combinación de los tres pilotos no es la mejor. Al chaval se le ve un poco cohibido”, comenta Juncadella, que presume de contar con tres compañeros (en su coche son cuatro pilotos) con un nivel muy parejo.

“El jueves hablé con él y me dijo que tenía algún problemilla con los reglajes, que le faltaba un poco de velocidad y no le podían ayudar”, abunda el catalán, que espera poder hacerse la “foto de rigor” con el actor Jackie Chan, dueño de su equipo, aunque no recuerde el título de ninguna de sus películas. ¡Es que soy malísimo para eso, no me sé ni las de Tarantino, mi director favorito. Ni de la la última, los ocho tíos esos [Los odiosos ocho]. que he visto cuatro veces!”